Овощи, которые 'подгорели' в морозильнике: что следует знать о хранении еды

Если вы заметили странные следы на овощах, которые хранились в морозильной камере, не спешите выбрасывать эти продукты. Эти "ожоги" обычно возникают из-за накопления ледовых кристаллов на поверхности замороженных ягод, мороженого или даже стейка.

Видео дня

Что именно вызывает ожоги и влияют ли они на вкусовые свойства продуктов? Об этом, а также об осознанном хранении продуктов, рассказали в Eat This, Not That.

Что такое ожог из морозильника?

Ожоги в морозильной камере могут проявляться в виде серовато-коричневых пятен на мясе или кристаллов льда на поверхности продуктов. Это происходит из-за потери влаги, когда продукт контактирует с воздухом во время хранения в морозильнике. Хотя такие изменения выглядят непривлекательно, это не означает, что пища стала опасной для потребления.

Безопасно ли употреблять такую пищу?

Ожоги, которые были спровоцированы хранением в морозильнике не делает пищу опасной для употребления, но она может потерять влагу и вкус. Если на продукте появились пятна или кристаллы льда, их можно срезать, однако пища может стать менее вкусной. Чтобы избежать этого, обеспечьте герметичную упаковку продуктов, хранящихся в морозильной камере, чтобы уменьшить их контакт с воздухом.

Что вызывает ожоги и как это предотвратить?

Ожог морозильной камеры возникает, когда продукты не хранятся должным образом или находятся в морозильной камере слишком долго. Чтобы избежать этого, перед замораживанием охладите горячую пищу. Это поможет избежать снижения температуры в морозильной камере, что может привести к частичному размораживанию и изменению текстуры продуктов. Не переполняйте морозильную камеру, чтобы сохранить оптимальную температуру для всех замороженных продуктов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие ошибки не стоит делать во время приготовления овощей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.