Овсянка для здоровья сердца: как она влияет на артериальное давление

Овсянка издавна считается одним из самых полезных вариантов завтрака, особенно для здоровья сердца. Благодаря содержанию клетчатки, калия и магния она способствует поддержанию нормального артериального давления.

Видео дня

Кардиологи отмечают, что регулярное употребление этого продукта может стать полезной частью здорового рациона. Издание parade.com рассказывает, как именно овсянка влияет на кровяное давление и с чем её лучше всего сочетать.

"Самое существенное изменение, которое вы можете внести, – это сокращение потребления натрия. Его содержание в обработанных продуктах и блюдах ресторанов гораздо выше, чем люди думают", – говорит кардиолог Кайнат Халид.

Специалисты рекомендуют не превышать 2300 миллиграммов натрия в сутки, а для многих людей желательной целью может быть уровень менее 1500 миллиграммов в день.

Помимо контроля количества натрия, важно составлять свой рацион преимущественно из цельных продуктов. Фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирные источники белка могут поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Главные истории дня

"Диета DASH была специально разработана с учетом артериального давления, и исследования, лежащие в ее основе, очень убедительны", – добавляет Халид.

Кардиолог Аллен Дж. Тейлор также отмечает, что сокращение количества ультраобработанной пищи в рационе может играть важную роль в снижении риска развития высокого артериального давления.

Завтрак – это одна из первых возможностей в течение дня поддержать здоровье сердца с помощью правильного выбора пищи. И среди популярных утренних блюд овсянка давно имеет репутацию полезного продукта. Но действительно ли регулярное её употребление может влиять на показатели артериального давления?

Как овсянка может влиять на артериальное давление?

Кардиологи отмечают, что обычная овсянка без добавления сахара и искусственных вкусовых добавок может быть хорошим вариантом завтрака для людей, стремящихся поддерживать здоровый уровень артериального давления.

"Исследования последовательно показывают, что регулярное употребление овсянки может привести к значительному снижению артериального давления благодаря растворимой клетчатке под названием бета-глюкан", – говорит Халид.

Анализ 21 научного исследования, опубликованный в 2023 году, также показал связь между регулярным употреблением овсяных продуктов и улучшением показателей артериального давления у людей с гипертонией.

Одним из главных компонентов овсянки является бета-глюкан – разновидность растворимой клетчатки. По словам Халида, он может способствовать снижению уровня холестерина ЛПНП, поддерживать более стабильный уровень сахара в крови и положительно влиять на работу артерий.

Однако польза овсянки не ограничивается только клетчаткой. Тейлор отмечает, что этот продукт также содержит калий. Этот минерал участвует в регуляции артериального давления, помогая снижать напряжение стенок кровеносных сосудов и способствуя выведению избытка натрия из организма.

Еще одним важным компонентом является магний. По словам специалистов, он способствует расслаблению кровеносных сосудов и помогает поддерживать баланс электролитов, что также может иметь значение для регулирования артериального давления.

Что можно добавить в овсянку, чтобы она принесла больше пользы?

Даже сама по себе порция овсянки может стать хорошей основой питательного завтрака. Но правильно подобранные добавки способны сделать блюдо ещё более полезным и разнообразным.

Тейлор советует обратить внимание на ягоды, в частности чернику и клубнику. Они содержат антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса. Это может положительно влиять на состояние кровеносных сосудов и поддерживать нормальный кровоток.

Еще одним удачным дополнением может стать банан. Халид объясняет, что он содержит калий, поэтому в сочетании с овсянкой помогает увеличить количество этого важного минерала в завтраке.

Также специалисты рекомендуют добавлять орехи или семена. Например, можно использовать миндаль, грецкие орехи или молотые семена льна. Эти продукты содержат полезные жиры и клетчатку – питательные вещества, которые связывают с поддержанием здоровья сердца и нормального артериального давления.

Чего лучше избегать при приготовлении овсянки?

Полезность овсянки в значительной степени зависит от того, что именно в нее добавляют. Халид советует не превращать питательный завтрак в слишком сладкое блюдо, добавляя большое количество коричневого сахара или сладких сиропов.

Кардиологи также предостерегают от сочетания овсянки с большим количеством сладкой выпечки или обработанных мясных продуктов. Такая пища может содержать значительное количество натрия и насыщенных жиров, что не способствует поддержанию здорового артериального давления.

"Ни один отдельный продукт не является волшебной палочкой, но в отношении овсянки доказательства убедительны, она доступна по цене, и почти каждый может сделать её ежедневной привычкой", – говорит Халид.

"Если вы сейчас каждое утро едите сладкий завтрак, замена его на тарелку обычной овсянки с фруктами может стать одним из самых эффективных изменений, которые вы сделаете", – добавляет она.

Здоровый завтрак не решит всех проблем сам по себе, но регулярные пищевые привычки постепенно формируют общее состояние здоровья. Овсянка может стать простым и питательным элементом рациона, особенно в сочетании с фруктами, ягодами, орехами и другими цельными продуктами.

В конце концов, наибольшее влияние на организм оказывают не единичные решения, а то, что мы едим регулярно. Именно поэтому даже такая простая повседневная привычка, как выбор питательного завтрака, может стать важной частью заботы о здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ранее OBOZ.UA писал, что стоит добавить в овсянку, чтобы увеличить её пользу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.