Овсянка, которая вредит: что не стоит добавлять в это блюдо

Многие считают овсянку идеальным завтраком – питательным, легким и полезным для здоровья. И действительно, овес имеет немало преимуществ, в частности способность улучшать пищеварение и снижать уровень холестерина.

Видео дня

Но даже такой простой продукт может потерять свою пользу, если готовить его неправильно. Все зависит от того, какие ингредиенты вы добавляете в свою тарелку, пишет eatthis.com.

"Овес – это отличная основа для завтрака или перекуса, поскольку он питательный и содержит много клетчатки. Но во время приготовления многие неосознанно делают выбор, который снижает ее питательную ценность", – объясняет диетолог Триста Бест.

Избыток сахара – главная ошибка

Из-за того, что овес имеет довольно нейтральный вкус, возникает желание сделать его сладким. И хотя добавление фруктов или других натуральных источников сахара – хорошая идея, Бест предостерегает: рафинированный сахар в большом количестве превращает здоровое блюдо в совершенно противоположное.

"Когда к овсянке добавляют такие ингредиенты, как белый или коричневый сахар, жирные сливки или сиропы, она теряет противовоспалительные свойства и наоборот может способствовать воспалениям. Лучше заменить их на натуральные подсластители: свежие или замороженные ягоды, мед или фрукты", – советует диетолог.

Молоко: не каждый вариант одинаково полезен

Еще один фактор, который влияет на пользу овсянки – это тип молока, который вы добавляете.

"Некоторые выбирают молоко с высоким содержанием жира или подслащенные растительные альтернативы. Но такие ингредиенты могут значительно повысить калорийность, количество жира и добавленных сахаров в вашем блюде", – предупреждает Бест.

Например, популярное овсяное или миндальное молоко может показаться лучшим выбором, но важно проверять состав. Некоторые бренды содержат скрытые добавки.

Как приготовить действительно полезную овсянку?

Хотите, чтобы овсянка была и вкусной, и питательной? Триста Бест советует: "Лучше всего ориентироваться на цельные продукты и натуральные подсластители. Идеальные добавки – это свежие ягоды, грецкие орехи, немного меда и семян льна. Такие ингредиенты только улучшат питательный состав вашего завтрака".

Ранее OBOZ.UA писал, почему полезно не пропускать завтрак.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.