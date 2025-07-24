Овсянка, которая вредит: что не стоит добавлять в это блюдо
Многие считают овсянку идеальным завтраком – питательным, легким и полезным для здоровья. И действительно, овес имеет немало преимуществ, в частности способность улучшать пищеварение и снижать уровень холестерина.
Но даже такой простой продукт может потерять свою пользу, если готовить его неправильно. Все зависит от того, какие ингредиенты вы добавляете в свою тарелку, пишет eatthis.com.
"Овес – это отличная основа для завтрака или перекуса, поскольку он питательный и содержит много клетчатки. Но во время приготовления многие неосознанно делают выбор, который снижает ее питательную ценность", – объясняет диетолог Триста Бест.
Избыток сахара – главная ошибка
Из-за того, что овес имеет довольно нейтральный вкус, возникает желание сделать его сладким. И хотя добавление фруктов или других натуральных источников сахара – хорошая идея, Бест предостерегает: рафинированный сахар в большом количестве превращает здоровое блюдо в совершенно противоположное.
"Когда к овсянке добавляют такие ингредиенты, как белый или коричневый сахар, жирные сливки или сиропы, она теряет противовоспалительные свойства и наоборот может способствовать воспалениям. Лучше заменить их на натуральные подсластители: свежие или замороженные ягоды, мед или фрукты", – советует диетолог.
Молоко: не каждый вариант одинаково полезен
Еще один фактор, который влияет на пользу овсянки – это тип молока, который вы добавляете.
"Некоторые выбирают молоко с высоким содержанием жира или подслащенные растительные альтернативы. Но такие ингредиенты могут значительно повысить калорийность, количество жира и добавленных сахаров в вашем блюде", – предупреждает Бест.
Например, популярное овсяное или миндальное молоко может показаться лучшим выбором, но важно проверять состав. Некоторые бренды содержат скрытые добавки.
Как приготовить действительно полезную овсянку?
Хотите, чтобы овсянка была и вкусной, и питательной? Триста Бест советует: "Лучше всего ориентироваться на цельные продукты и натуральные подсластители. Идеальные добавки – это свежие ягоды, грецкие орехи, немного меда и семян льна. Такие ингредиенты только улучшат питательный состав вашего завтрака".
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