Овсянка, которая вредит: как 'полезный' завтрак превращается в риск для сердца

Популярность овсянки как "правильного" завтрака не случайна – ее считают легким, сытным и питательным блюдом. Однако то, как именно вы ее готовите, может существенно изменить ее влияние на организм.

Даже самый полезный продукт способен потерять свои преимущества из-за неправильно подобранных ингредиентов. Именно поэтому диетологи отмечают, что способ приготовления овсянки играет ключевую роль для здоровья, пишет eatthis.com.

"Овсянка – это источник растворимой клетчатки, полезной для наших сердец", – отмечает иетолог Эмбер Панконин.

Половина стакана овсяных хлопьев содержит примерно 4 грамма клетчатки, которая способствует длительному ощущению сытости и поддерживает здоровье сердца. В той же порции также есть около 5 граммов белка. Кроме этого, овсянка помогает уменьшать воспалительные процессы, снижать уровень холестерина и нормализовать давление.

Впрочем, даже такой полезный продукт легко превратить во вредный, если неправильно его приготовить. По словам Панконина, наиболее неудачной и вредной для здоровья манерой приготовления является добавление большого количества сладких ингредиентов: белого или коричневого сахара, меда, шоколадной стружки и других подсластителей.

Чрезмерное потребление сахара может значительно ослабить пользу овсянки для сердца и даже навредить организму. Так, результаты 15-летнего исследования, опубликованного в журнале JAMA Internal Medicine, свидетельствуют: у людей, которые получали более 25% суточных калорий из сахара, риск умереть от сердечных заболеваний был вдвое выше, чем у тех, чья доля добавленного сахара не превышала 10%.

"Фактически, Американская ассоциация сердца рекомендует не более 9 чайных ложек добавленного сахара для мужчин и только 6 чайных ложек для женщин в день", – подчеркивает Панконин.

Для лучшего представления, вот сколько сахара содержит всего одна столовая ложка различных подсластителей:

Белый сахар – 15 г

Коричневый сахар – 11 г

Мед – 17 г

Шоколадные крошки – 15 г

Кленовый сироп – 12 г

Как же сделать овсянку действительно здоровой? Панконин советует отказаться от добавленного сахара и вместо этого использовать натуральные подсластители – фрукты.

"Вместо добавленного сахара попробуйте использовать фрукты, такие как свежая или замороженная клубника или черника, для усиления вкуса. Даже если эти фрукты содержат натуральный сахар, они будут полезнее для вашего сердца по сравнению с добавленным сахаром из других источников", – рекомендует диетолог.

