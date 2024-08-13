Пагубные привычки: как углеводы могут помешать вам похудеть

Самый распространенный совет, который дают тем, кто пытается худеть, – уменьшить количество углеводов в рационе. Но не все так просто, ведь этот нутриент важен для организма.

Углеводы необходимы для сжигания жира. Они являются источником энергии для организма и без них ваш метаболизм не сможет функционировать на полную мощность. Издание eatthis.com опубликовало наиболее вредные привычки, связанные с углеводами, и предложило полезные альтернативы.

Недостаточное потребление углеводов

Испанские исследователи пришли к выводу, что диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белков могут привести к увеличению веса в долгосрочной перспективе. Их исследования показали, что соблюдающие белковые диеты имеют на 90% больший риск набрать более 10% веса со временем по сравнению с вегетарианцами.

Употребление рафинированных углеводов

Белый хлеб, макароны и крупы часто считаются "плохими" углеводами, поскольку они быстро перевариваются и вызывают резкие колебания уровня сахара в крови, что приводит к желанию потреблять еще больше углеводов.

Выбирайте сложные углеводы, которые постепенно высвобождают энергию, например цельнозерновой хлеб, коричневый рис, киноа, крестоцветные овощи и фрукты. Они помогут поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня.

Отказ от углеводов перед тренировкой

Не забывайте: углеводы – это энергия. Отправляться на тренировку без них – все равно, что идти в поход с пустой сумкой. Недостаточное потребление углеводов делает интенсивные тренировки, сжигающие многие калории, почти невозможными.

Чрезмерное потребление крахмалистых овощей

Овощи бывают крахмалистые и некрахмалистые. Употребление таких крахмалистых овощей, как кукуруза, картофель, зеленый горошек и свекла может способствовать набору веса из-за высокого содержания углеводов и калорий.

Вместо этого выбирайте некрахмалистые овощи, содержащие меньше углеводов (около 5 граммов на порцию) и калорий (около 25 калорий на порцию). Они помогут поддерживать здоровый вес и снабдят организм необходимыми питательными веществами без избытка калорий.

Употребление баранок

По словам доктора Мануэля Виллакорта, чтобы компенсировать калорийность одной баранки, вам придется совершить пробежку на два-три часа.

Один баранка включает от 250 до 300 калорий и 50 граммов углеводов, что превышает калорийность порции макарон из белой муки.

Неверный выбор "здорового" хлеба

Цельнозерновой хлеб может показаться полезным, но следует внимательно читать этикетки. Избегайте продуктов, содержащих кукурузный сироп с высоким процентом фруктозы.

Лучшим выбором будет хлеб из пророщенного зерна, повышающий биодоступность витаминов и минералов.

Употребление картофеля фри

Картофель – это полезный овощ, богатый клетчаткой, белок и витамины. Однако, если с нее снимают шкурку, нарезают полосками и обжаривают в масле, она становится источником вредных углеводов и жиров.

Вместо этого лучше выбрать сладкий картофель, содержащий меньше калорий и углеводов, но больше клетчатки.

Употребление лепешек и снеков

Многие классические закуски содержат низкий уровень питательных веществ. Крекеры и чипсы часто теряют значительную часть своих полезных свойств из-за обработки, особенно это касается белых продуктов.

Лучшей альтернативой является попкорн с травами и специями или крекеры из цельной пшеницы, содержащие больше клетчатки.

Употребление пиццы с толстой корочкой

Хотя пиццу иногда можно себе позволить, следует быть осторожным с вариантом с толстой корочкой. Большинство вреда заключается в высококалорийной корочке, богатой углеводами.

Тесто для пиццы из белой муки содержит мало питательных веществ и повышает уровень инсулина, вызывая переедание. Чем меньше корочки вы съедите, тем лучше для вашего здоровья.

Употребление блинов

Блинчики обычно готовятся из белой муки, сахара и масла, что снижает их питательную ценность. Добавление шоколадной стружки, сиропа или сливочного масла увеличивает количество пустых калорий.

Чтобы сделать блины полезнее, попробуйте заменить белую муку цельнозерновой, добавить овсянку и корицу. Бананы или черника повысят содержание витаминов, а 100% чистый кленовый сироп станет здоровой альтернативой кукурузному сиропу с высоким содержанием фруктозы.

Ранее OBOZ.UA писал, какие продукты содержат много белков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.