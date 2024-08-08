Лучшие источники белка на похудении: 7 замен продуктов, советующих диетологи

Высокобелковый рацион – это самый простой и эффективный способ похудеть. Белок может способствовать потере веса разными способами: он уменьшает аппетит, предотвращает переедание и снижает чувство голода, что приводит к меньшему потреблению калорий.

Кроме того, высокобелковые диеты улучшают метаболизм и увеличивают общее количество сожженных калорий. По достижении желаемого веса повышенное потребление белка поможет удержать результат, пишет eatthis.com.

Для тех, кто только начинает свой путь к похудению, может быть трудно увеличить количество белка в рационе, особенно если у вас уже есть устоявшиеся привычки питания. Именно поэтому небольшие замены продуктов могут пригодиться. Они позволят вам сберечь любимую пищу, внося лишь небольшие изменения для повышения белковой составляющей.

Рекомендуемые диетологами замены продуктов для увеличения белка

Коровье молоко вместо миндального молока

1% коровье молоко : 8 граммов белка на чашку

: 8 граммов белка на чашку Миндальное молоко (несладкое) : 1 грамм белка на чашку

: 1 грамм белка на чашку Дополнительно : 7 граммов белка

Эта замена обеспечивает значительное повышение белка для потребляющих молочные продукты.

"Добавьте к овсяной каше коровье молоко вместо миндального. Коровье молоко содержит больше белка, кальция и витамина D", – советует доктор философии Лиза Янг.

Мягкий сыр вместо сливочного сыра

Сливочный творог : 3,6 г белка на 4 ст. л

: 3,6 г белка на 4 ст. л Сыр : 6 г белка на 4 ст. л

: 6 г белка на 4 ст. л Дополнительно : 2,4 г белка

Этот вид сыра может также заменить сливочный сыр в соотношении 1:1 в ваших любимых соусах.

Выбирайте сыр вместо сливочного сыра. Мягкий сыр богат белком, позволяет вам быть сытым и содержит мало жира", – говорит Янг.

Арахисовое масло вместо обычного масла

Сливочное масло : 0,2 г белка на 2 ст. л

Арахисовое масло : 7,7 г белка на 2 ст. л

: 7,7 г белка на 2 ст. л Дополнительно : 7,5 граммов белка

Если вы любите тосты по утрам, но обычно наслаждаетесь ими обычным маслом или желе, диетологи советуют заменить их арахисовым маслом.

"Арахисовое масло содержит белок, клетчатку и ненасыщенные жиры, которые обеспечивают долгое чувство сытости", - добавляет Янг.

Киноа вместо риса

Рис : 3,5 г белка на чашку

: 3,5 г белка на чашку Киноа : 8,1 г белка на чашку

: 8,1 г белка на чашку Дополнительно : 4,6 г белка

Рис является доступным и универсальным зерном, но не содержит много белка. Поэтому попробуйте заменить его на киноа.

"Киноа отлично подходит для замены обычного риса, поскольку в нем содержится больше белка. Кино является растительным источником полноценного белка, то есть содержит все незаменимые аминокислоты", – рекомендует диетолог Триста Бест.

Жареный нут вместо сухариков

Сухарики : 1,8 г белка на 0,5 стакан

: 1,8 г белка на 0,5 стакан Нут : 7,3 г белка на 0,5 стакан

: 7,3 г белка на 0,5 стакан Дополнительно : 5,5 г белка

Люди, любящие полакомиться салатами, обычно кладут сверху гренки или сухарики. Однако Бест предлагает попробовать нут.

"Замените сухарики в салате на жареный нут. Нут богат белком и клетчаткой. Этот заменитель также является отличным источником клетчатки, которой обычно не хватает сухарикам из-за рафинированной и обработанной составляющей", – предлагает Бест.

Тофу вместо миндального молока

Миндальное молоко : 0,4 г белка на 100 г

: 0,4 г белка на 100 г Тофу : 6,4 г белка на 100 г

: 6,4 г белка на 100 г Дополнительно : 6 граммов белка

"Добавьте тофу в полосе вместо миндального молока. Тофу добавляет кремовую текстуру и увеличивает количество белка", – говорит Бест.

Натуральный греческий йогурт вместо сметаны

Сметана : 3 г белка на 100 г

: 3 г белка на 100 г Греческий йогурт : 10,3 г белка на 100 г

: 10,3 г белка на 100 г Дополнительно : 7,3 г белка

Сметана часто используется как сливочное основание для заправок, рецептов выпечки или начинки для чили или супа. Используйте греческий йогурт вместо сметаны. Он имеет схожую консистенцию и мягкий вкус, но содержит больше белка.

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