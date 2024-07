Палеолитическая диета: каков принцип этого нового подхода к питанию

В последнее время все большую популярность набирает так называемая палеолитическая диета — это новый современный подход к питанию. Он состоит в основном из растений и животных и основан на возможном древнем питании людей во время палеолита.

Приблизительно 10 000 лет назад наши предки охотились, ловили рыбу и добывали пищу для получения энергии. Основная идея в основе плана питания палео диеты состоит в том, что без молочных продуктов, зерновых продуктов и обработанной пищи мы чувствуем себя и смотримся лучше, пишет Eat This Not That .

Мясо

Животные, растущие в диких условиях, такие как олени, лоси, антилопы, не имеют столько жира, чем животные, выращиваемые на фермах. Это потому, что они активнее, их не кормят зерном и не лечат антибиотиками или гормонами. Поэтому мясо дичи также имеет примерно на треть меньше калорий, чем нежирные куски говядины и свинины, которые вы найдете в супермаркете. В то же время пернатая дичь – утка, фазан и дикий индюк – имеет примерно вдвое меньше калорий, чем их родственники, выращенные на фермах. Также дичь имеет гораздо меньше насыщенного и общего жира.

Клубника

Известно, что клубника насыщена питательными веществами, а также помогает бороться с лишним весом. Ее особый красный оттенок создается фенольной кислотой, помогающей регулировать уровень сахара в крови. Однако клубника содержит всего около 7 граммов сахара на чашку. Ее можно сделать основным продуктом ваших коктейлей для похудения.

Кокосовое масло

Кокосовое масло отвечает требованиям более здорового питания и палео диеты. Частично это связано с лауриновой кислотой насыщенного жира со средней цепью, которая превращается в энергию легче, чем другие типы жира, что в конечном счете способствует потере веса.

Дикая индейка

Вы можете купить органически выращенную индейку, ведь 100 грамм продукта содержит 140 калорий, 16 грамм белка и восемь грамм жира. Это диетическое мясо богатое DHA омега-3 кислотами, которые улучшают работу мозга, улучшают настроение и выключают гены жира, предотвращая увеличение жировых клеток. Однако стоит покупать только белое мясо, ведь темное содержит слишком много жира.

Шпинат

Доказано, что 180-граммовая порция отварного шпината содержит 6,43 мг мышечного минерала. Согласно проведенным исследованиям, соединения в мембранах листьев, называемых тилакоидами, могут служить мощным угнетателем аппетита. Уточняется, что употребление напитка, содержащего тилакоиды, перед завтраком может значительно снизить тягу к пище и способствовать потере веса. В среднем пациенты, принимавшие экстракт шпината, потеряли больше веса, чем группа плацебо, в течение трех месяцев.

Капуста

Этот продукт является отличным источником клетчатки, поэтому люди, которые добавляют больше в свой рацион, не меняя ничего другого, потеряли почти столько же веса, сколько люди, которые придерживались здорового сердца плана питания с низким содержанием жира. Кроме того, капуста является отличным мочегонным средством, а это значит, что она помогает устранить вздутие живота из-за задержки воды.

Бекон

Если вы выбираете индюшиный бекон, это сэкономит примерно 13 калорий и грамм жира на ломтик, но он также добавляет натрий в вашу тарелку, что может привести к высокому давлению и задержке воды. Кроме того, свинина содержит больше белка и полезных для сердца мононенасыщенных жирных кислот (MUFAS), чем мясо птицы.

Говядина

Диетологи отмечают, что говядина, которую кормят травой, имеет большее содержание полезных жиров, омега-3 жирных кислот. которые, как известно, снижают риск сердечных заболеваний. Кроме того, говядина, выращенная травой, от природы более песня и имеет меньше калорий, чем обычное мясо. К примеру, обычный средний стейк, очищенный от жира, содержит 386 калорий и 16 граммов жира. Но стейк говяжий содержит всего 234 калории и пять граммов жира — вы сэкономите более 150 калорий, и ваш стейк будет вкуснее.

Оливковое масло

Этот продукт богат полифенолами, борющимися с раком, и мононенасыщенными жирами, укрепляющими сердце. Причем диета, богатая оливковым маслом, приводит к более высокому уровню адипонектина, чем диета с высоким содержанием углеводов или белков. Адипонектин – это гормон, отвечающий за расщепление жиров в организме, и чем больше его у вас есть, тем ниже ваш ИМТ.

Грецкие орехи и масло грецкого ореха

Специалисты напоминают, что ненасыщенные жиры могут помочь снизить абдоминальный жир, насыщенные жиры могут увеличить объем талии. Исследователи говорят, что насыщенные жиры, такие как те, которые вы найдете в выпечке и красном мясе, включают определенные гены, которые увеличивают накопление жира в животе. В то же время, полиненасыщенные жиры активируют гены, которые уменьшают накопление жира и улучшают метаболизм инсулина. Грецкие орехи являются одним из лучших диетических источников, ведь содержат около 13 граммов на одну порцию.

Манго

Этот фрукт обладает многими полезными качествами, ведь манго наполнен растворимой клетчаткой и витаминами С, А и В6. Также следует выбирать фрукты с меньшим содержанием сахара, например ягоды или бананы.

Сухофрукты

Сухофрукты не только вкусны, но содержат гораздо больше сахара, чем сырые фрукты. Одна чашка изюма содержит более 434 калорий, почти столько же содержится в полутора чизбургерах McDonald's. Да, в сухофруктах много клетчатки, и диета, богатая клетчаткой, бесспорно полезна, когда вы стремитесь к похудению, но весь этот сахар компенсирует много преимуществ.

Картофель

Отмечается, что диетологи часто называют картофель "идеальной пищей". Но хотя ежедневное употребление картофеля может быть нормальным для людей, много занимающихся физическим трудом, а для всех остальных картофель должен потребляться время от времени в умеренных количествах, а не ежедневно. В то же время, печеный картофель повышает уровень сахара в крови и повышает уровень инсулина быстрее, чем равное количество калорий из чистого столового сахара".

Зерна граната

В этом продукте много сахара, ведь один целый гранат содержит около 39 граммов – это на четыре больше, чем банка Coca-Cola. Доказано, что богатые антиоксидантами фрукты приносят пользу сердцу и даже замедляют процесс старения, но если ваша цель – убрать жир на животе, слишком много этой палео-еды может помешать вашим планам.

