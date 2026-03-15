'Пандемия не закончилась': врач-инфекционист обратила внимание на новые угрозы коронавируса

Говорить о том, что пандемия коронавируса закончилась, неправильно, потому что Всемирная организация здравоохранения об этом не объявляла. Она просто стала другой, так же видоизменился и вирус.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сказала врач-инфекционист, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская. Она отметила, что к концу подошла связанная с пандемией чрезвычайная ситуация, локдауны.

"Сейчас не было объявлено о начале постпандемического периода, пандемия продолжается. Она просто стала другой. Почему? Потому что мы, слава богу, дожили до варианта Омикрон, летальность от которого упала сразу на 90%. Сейчас циркулируют множество его субвариантов. Различные субварианты не имеют большого отношения к клинике заболевания, но имеют больше эпидемиологическое значение", – сказала инфекционист.

Она посоветовала украинцам не расслабляться, поскольку вирус видоизменился таким образом, что он, как лакмусовая бумажка, способствует проявлениям всех хронических заболеваний. Человек может не тяжело переболеть COVID-19, а потом столкнуться с декомпенсацией той хронической патологии, которая у него есть. Например, это может быть гипертоническая болезнь или сахарный диабет.

"Я уже не говорю о таком состоянии, как длительный ковид, с которым еще не понятно, что делать. Речь идет о людях, которые после острого периода болезни через три месяца от дебюта клинических симптомов не вошли в состояние своего нормального функционирования. Что с ним делать и как его лечить? Механизмы во многом уже изучены, но еще остается много неизученного", – добавила Голубовская.

Врач отметила, что вирус гриппа был открыт в 1933 году, он является самым исследуемым в мире вирусом после вируса иммунодефицита человека, но до сих пор постоянно появляются новости, связанные с ним. А в случае с COVID-19 мы только в самом начале его изучения.

"Поэтому тактика людей из групп риска должна быть точно такой же, как в случае гриппа. Есть специфическая терапия противовирусными препаратами, и ее надо применять, даже если человек чувствует себя относительно удовлетворительно. При ковиде нет корреляции между степенью повышения температуры тела и тяжестью и/или последствиями болезни, в отличие от гриппа", – рассказала профессор.

Она прокомментировала и вопрос прививок, подчеркнув, что придерживается рекомендаций современных CDC США, которые оставили вакцинацию от COVID-19 группам риска. Причем сказали, что это должно быть совместное решение врача и пациента.

"Я считаю, что группы риска можно вакцинировать. А вакцинировать всех подряд малоизученными препаратами... Здесь должны быть другие подходы, чтобы риски вакцинации не превышали риски естественного течения заболевания", – резюмировала Ольга Голубовская.

Как сообщал OBOZ.UA, новый эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями стартовал в Украине в октябре прошлого года. Продлится он до 17 мая 2026 года, информировали в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

