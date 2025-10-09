'Паста Амосова не вылечит': кардиолог сказала, что поддерживает здоровье сердца и сосудов, а что – нет

Диетических добавок, которые были бы по-настоящему полезными для сердечно-сосудистой системы, не существует. Однако маркетинг в этой сфере работает довольно эффективно, побуждая людей принимать добавки, которые, как обещают производители, снижают риск возникновения ряда заболеваний. Широко известная "паста Амосова" сама по себе также не способна защитить или вылечить от сердечно-сосудистых болезней.

Об этом рассказала врач-кардиолог Лариса Мищенко, доктор медицинских наук, заведующая отделом артериальной гипертензии и коморбидной патологии ГУ "Национальный научный центр "Институт кардиологии, клинической и регенеративной медицины имени академика Н.Д. Стражеско" НАМН Украины.

Диетические добавки не снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Мищенко отмечает – диетических добавок, полезных для сердечно-сосудистой системы, не существует. Миф об их пользе больше всего распространен среди молодежи и людей среднего возраста.

"Сфера добавок имеет довольно эффективный маркетинг, в частности в социальных сетях, и люди действительно имеют много информации об их якобы положительном влиянии, но, следует понимать, что это информация рекламного характера. На самом деле никакие исследования не доказали, что эти добавки снижают риск возникновения инфаркта, инсульта или других сердечно-сосудистых заболеваний", – сказала кардиолог.

Она объяснила: если во время исследований выявляется клинически значимый эффект диетической добавки, она перестает считаться добавкой и попадает в категорию лекарственных средств.

"Когда пациенты спрашивают меня о добавках, моя задача – убедиться, что употребление таких добавок безопасно с учетом всех сопутствующих заболеваний. Если вреда нет, я не возражаю. Но для меня важнее всего, чтобы пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями принимали лекарства, эффективность которых доказана и которые реально влияют на прогноз", – добавила врач.

"Паста Амосова" не вылечит сердечно-сосудистые болезни

Не существует никакого суперфуда или волшебного продукта, который сам по себе может защитить или вылечить от сердечно-сосудистых болезней. Простого решения для этой проблемы нет, а настоящая защита сердца – это комплексная работа над образом жизни.

Лариса Мищенко посоветовала вместо поиска "волшебной таблетки" сосредоточиться на ключевых, доказанных медициной принципах:

– Сбалансированное питание. 50% от суточного рациона должны составлять овощи и фрукты, 25% – белок (растительного (бобовые) и животного (нежирное мясо, молочка) происхождения), еще 25% рациона (цельнозерновые продукты) – источники клетчатки, а не один экзотический ингредиент.

– Регулярная двигательная активность. Ежедневная кардионагрузка помогает укрепить сердце и сосуды. Даже обычная ходьба в умеренном темпе 30-40 минут подряд ежедневно является эффективной для улучшения состояния сердца и сосудов.

– Отказ от никотина и алкоголя. Курение и употребление алкоголя существенно повышают риск сердечно-сосудистых болезней, поэтому нужно от них отказаться. Рекомендация относительно курения является однозначной, однако дискуссия о влиянии алкоголя до сих пор продолжается. На сегодня в руководствах по лечению сердечно-сосудистых заболеваний допускается употребление алкоголя в ограниченном количестве, отмечает Мищенко.

Если же у человека уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, важно придерживаться назначенной врачом терапии. Например, крайне важно придерживаться назначенного врачом лечения артериальной гипертензии, так как неконтролируемое повышенное давление может приводить к инсульту, инфаркту миокарда и фибрилляции предсердий.

"В Украине примерно 10 миллионов человек имеют повышенное артериальное давление, но только 14-16% из них удается достичь целевого показателя – ниже 140/80 мм рт.ст. благодаря соблюдению здорового образа жизни и регулярному приему лекарств. К тому же имея диагноз артериальная гипертензия, важно принимать назначенные врачом препараты постоянно, даже если самочувствие хорошее", – отметила кардиолог.

Является ли капельница панацеей?

"Среди людей старшего возраста распространен миф, что капельница способна улучшить работу сердца. Капельница – лишь способ быстрой доставки лекарств к сердцу или сосудам в неотложных состояниях. Поэтому мнение, что достаточно "прокапаться" раз в год и этого хватит для поддержки сердца, чтобы не принимать ежедневные назначенные препараты, – абсолютно ошибочно", – отмечает Лариса Мищенко.

Настоящая, ежедневная и эффективная поддержка сердца – это полное соблюдение лечения, назначенного врачом, и коррекция образа жизни. Необходимо доверять современным, доказательным методам лечения, а не полагаться на устаревшие и нерегулярные процедуры, добавила кардиолог.

Если больное сердце, физическая активность не запрещена

Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием к двигательной активности, а наоборот делают ее еще более необходимой. В то же время интенсивность и вид нагрузок следует согласовывать с врачом.

"Лучшее, что вы можете сделать для своей сердечно-сосудистой системы, – это регулярные аэробные нагрузки или так называемые кардиотренировки (пешая ходьба, плавание, танцы, бег и т.д.). Для каждого человека темп и интенсивность будут разными – это зависит от возраста, состояния здоровья и физической подготовки. Главное правило: двигательная активность должна длиться не менее 30 минут подряд ежедневно. Для кого-то это может быть пешая прогулка в среднем темпе, для кого-то – бег в быстром темпе", – замечает Лариса Мищенко.

Кардиолог добавила, что молодым людям или тем, кто не имеет серьезных заболеваний, можно добавлять и силовые и резистивные тренировки. Это могут быть отжимания, упражнения с гантелями или штангами и тому подобное.

О вреде белковых добавок и анаболических стероидов

Мищенко предостерегла от использования анаболических стероидов и белковых добавок для наращивания мышечной массы, потому что они вредны для сердечно-сосудистой системы.

"Белковые добавки создают дополнительную нагрузку на почки – хронические проблемы с почками могут повышать риск возникновения сердечно-сосудистых болезней. В то же время анаболические стероиды могут вызвать гормональные сбои, повышение артериального давления и другие серьезные осложнения", – говорит врач.

Здоровое наращивание мышечной массы должно происходить через сбалансированное правильное питание, надлежащий режим тренировок и отдыха, а не с помощью препаратов, которые ставят под угрозу жизненно важные органы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине стремительно растет распространенность сердечно-сосудистых заболеваний. Причем с каждым годом такие диагнозы "молодеют" и поражают уже даже 20-летних людей. Стрессовые факторы и тревожные расстройства из-за войны в Украине тоже способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

