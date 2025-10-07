В Украине болезни сердца 'косят' даже 20-летних: кардиолог назвала факторы риска и дала советы

В Украине стремительно растет распространенность сердечно-сосудистых заболеваний. При чем с каждым годом такие диагнозы "молодеют" и поражают уже даже 20-летних людей.

Стрессовые факторы и тревожные расстройства из-за войны в Украине тоже способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом NV рассказала старший научный сотрудник отдела клинической аритмологии и электрофизиологии Института кардиологии, клинической и регенеративной медицины им. Стражеско Ольга Срибная.

Болезни сердца сильно помолодели

По словам специалиста, раньше нарушения работы сердца у 20-летних пациентов было редким исключением из правила. Однако сейчас выразительные нарушения ритма, которые могут вызвать так называемую внезапную сердечную смерть, встречаются даже у 20-летних пациентов.

Кардиолог отмечает, что чаще всего сердечно-сосудистые заболевания связывают со стрессом и тревожно-депрессивными расстройствами, но забывают о еще одном факторе – загрязненности окружающей среды. В условиях полномасштабной войны такие риски существенно возрастают из-за продуктов горения обломков боеприпасов. К тому же еще точно не исследовано, каким образом это влияет на организм человека.

К тому же специалист отмечает, что существует так называемое краткосрочное наблюдение, то есть что с человеческим организмом происходит непосредственно в этих условиях, и долгосрочное наблюдение. Поэтому кардиолог прогнозирует, что с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями украинцы могут столкнуться через 10-15 лет.

Как сохранить здоровье сердца

По словам кардиолога, разговор врача с пациентом должен начинаться с анализа и коррекции факторов риска. Речь идет, в частности, об уменьшении потребления соли, снижение веса, контроле уровня употребления свободной жидкости.

Часто люди следуют ложным советам и могут еще больше навредить своему здоровью. По словам врача, иногда она сталкивается с пациентами, которые послушали совета пить по 4 литра воды в день, однако такая доза жидкости, наоборот может нанести вред. Помимо этого, нужно контролировать употребление соли и в целом следить за весом тела, чтобы сохранить в норме работу сердца и, как следствие, артериальное давление.

Также специалист обращает внимание на вредные привычки, в частности, курение табака. По словам кардиолога, в условиях войны возросла интенсивность курения: количество выкуриваемых сигарет увеличилось в среднем с 21 до 26, то есть в период войны у человека прибавилось плюс 5 сигарет в сутки.

Влияние войны на здоровье

Кардиолог говорит, что в условиях военного времени то стоит обратить внимание на уменьшение влияния стресса. Когда стрессовые реакции достигают очень высокого уровня и трансформируются в тревожно-депрессивные расстройства, человек обращается к специалисту, а он ему назначает определенные препараты для улучшения состояния, антидепрессанты и противотревожные средства. Но менталитет украинцев таков, что пациент не хочет принимать лекарства такого типа.

Специалист предупредила, что тревожно-депрессивные расстройства могут в значительной степени дестабилизировать течение многих заболеваний, в частности кардиоваскулярных, онкологических, сахарного диабета и других болезней. Однако назначенные врачом препараты позволяют существенно снизить влияние и выраженность этих расстройств.

Напомним, с возрастом сердце теряет свою гибкость и силу, однако современные научные исследования доказывают, что этот процесс можно существенно замедлить. Всего одна тренировка в неделю способна вернуть сердечно-сосудистой системе молодость на десятилетия.

