Рацион, спасающий сердце: как привычное меню меняет состояние сосудов

Наши ежедневные пищевые привычки играют гораздо большую роль, чем может показаться на первый взгляд. То, что мы потребляем, влияет не только на вес тела, но и на работу внутренних органов и состояние кровеносной системы.

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Новое научное исследование доказывает, что здоровый рацион может положительно менять состояние сосудов даже на молекулярном уровне. Это открывает новые перспективы в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний через питание, пишет eatthis.com.

В работе, опубликованной в журнале Nature Metabolism, ученые изучали, как изменение диеты может влиять на общее самочувствие, снижая активность молекулярных маркеров, которые обычно связывают с такими патологиями, как нарушение функции эндотелиальных клеток (ЭК) и повреждения сосудов. В частности, исследователи проанализировали, как ожирение влияет на ЭК – клетки, формирующие внутреннюю поверхность сосудов и отвечающие за обмен питательными веществами, кислородом, углекислым газом и метаболитами между органами и кровью.

В рамках эксперимента сравнивали эффекты здорового рациона с последствиями так называемой "западной диеты", считающейся менее полезной. Испытания проводили на мышах. Выяснилось, что избыточный вес вызывает изменения ЭК, которые зависят от конкретного органа. Зато рациональное питание частично или полностью восстанавливает молекулярное состояние некоторых сосудов. Например, в печени сосуды продемонстрировали почти полное оздоровление, тогда как в почках изменений не произошло – их клетки продолжали проявлять молекулярные признаки, характерные для патологического состояния.

Комментируя эти данные, диетолог Бланка Гарсия объясняет, что сбалансированное питание обеспечивает клетки организма качественными питательными веществами, необходимыми для восстановления и нормального функционирования

"Правильное питание помогает каждой клетке получить достаточно веществ для процессов регенерации. Это также касается и сосудов, поскольку они образованы из клеток. Чтобы сохранять здоровье, через них должны проходить питательные вещества в правильном соотношении", – добавляет она.

Однако, если в рационе преобладает переработанная пища, мало овощей и фруктов, а потребление полезных веществ является недостаточным или несбалансированным, это может иметь негативные последствия.

"Такое питание несет угрозу развития ожирения", – объясняет Гарсия.

По ее словам, избыточный вес нарушает работу органов и способствует возникновению хронических заболеваний.

"Когда питание неправильное, сосуды не могут получить нужное количество качественных питательных веществ", – добавляет она.

Кроме того, способ, которым вы кормите свое тело, может как снижать риск заболеваний, так и наоборот – повышать его.

"Организм постоянно нуждается в поступлении высококачественных питательных веществ. Если же их не хватает, организм вынужден распределять имеющиеся ресурсы между системами, выбирая, кому достанется больше. В результате некоторые органы могут не получить пользы", – отмечает эксперт.

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