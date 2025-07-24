Печень в опасности: куркума может иметь неожиданные побочные эффекты

Куркума давно считается одной из самых полезных специй благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам. Ее активно используют в кулинарии, традиционной медицине и как ингредиент в многочисленных добавках для укрепления здоровья.

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Однако новые научные данные ставят под сомнение его абсолютную безопасность. Свежее исследование выявило потенциальную связь между употреблением куркумы и поражением печени, пишет eatthis.com.

Что показало исследование?

Ученые проанализировали связь между употреблением куркумы и возможными нарушениями функции печени. В результате было зафиксировано 16 инцидентов, в которых поражение печени было связано с куркумой. Эти случаи варьировались от легких до тяжелых, пять человек нуждались в госпитализации, а один человек умер из-за острой печеночной недостаточности. Интересно, что во время дополнительного химического анализа выяснилось: трое пациентов также употребляли куркуму вместе с черным перцем. Эту комбинацию часто рекомендуют эксперты, поскольку пиперин (вещество из перца) улучшает усвоение куркумина – активного вещества куркумы.

Несмотря на тревожные сигналы, количество случаев поражения печени за десятилетний период остается относительно низким. Это свидетельствует о необходимости дальнейших, более масштабных исследований. Также остается открытым вопрос: что именно в куркуме может вызвать такие серьезные реакции организма?

Другие исследования подтверждают риски

Несмотря на то, что случаев немного, игнорировать вероятное негативное влияние куркумы на печень не стоит. Это уже не первое исследование, указывающее на возможную угрозу.

В 2021 году журнал International Medical Case Reports Journal обнародовал два случая поражения печени у взрослых, возникших вследствие потребления куркумы. Подобные инциденты были также зафиксированы в Италии, в частности в регионе Тоскана.

Конечно, эти случаи не должны вызывать панику. Такие реакции остаются редкими. Но если вы регулярно добавляете куркуму в блюда или принимаете ее в виде биодобавок, стоит быть внимательным. Медики советуют не игнорировать потенциальные риски.

"Если вы ежедневно употребляете куркуму, будь то в виде специи или в капсулах, – не лишним будет обратиться к врачу или диетологу, прежде чем увеличивать дозу", – отмечают исследователи.

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