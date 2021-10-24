Украина перейдет на зимнее время: врач оценил влияние на здоровье и сон

Перевод часов на зимнее время оказывает не настолько большое влияние на организм человека, как другие природные факторы, в частности, осеннее похолодание или сокращение продолжительности светового дня. В среднем адаптация к новому времени занимает 7 дней.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал врач-психотерапевт Александр Коломийчук. "Это та же ситуация, что и со сменой часовых поясов во время авиаперелетов. Серьезных изменений быть не должно", – заверил он.

"Не стоит преувеличивать важность этого часа. К любым изменениям человек постепенно приспосабливается. На нас больше влияет не столько искусственный свет и время пробуждения, сколько природные вещи – время наступления темноты, перепады температуры и так далее. Осенние холода, которые пришли раньше срока, влияют на нас куда больше, чем перевод часов", – заметил медик.

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Он добавил, что украинцы сталкиваются и с таким видом стресса, как неопределенность. "Люди не видели стабильности в стране лет десять. И постоянно висит какое-то напряжение, ожидание чего-то", – заметил Коломийчук.

"На качество сна влияет все, и это тоже", – подчеркнул он.

Медик напомнил, что зимнее время, на которое Украина перейдет в ночь с 30 на 31 октября, фактически является изначальным для Украины. Именно в этом часовом поясе наша страна жила до введения практики перевода часов.

В то же время он заявил, что как специалист спокойно относится к переводу часов. "Организм человека настолько умеет приспосабливаться, что влияние перевода часов – час туда – час назад на фоне остальных влияний ничтожно. Я бы не стал на него обращать внимания с точки зрения влияния на организм", – подытожил психотерапевт.

Как писал OBOZREVATEL, ранее мнением о целесообразности перевода часов поделился экономист Борис Кушнирук. По его словам, экономический эффект от этой меры с каждым годом будет сокращаться.