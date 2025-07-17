Первое отказало через час после операции: во Львове 20-летнему парню пересадили два сердца за три дня. Фото

Во Львове врачи провели две сложных операции подряд по замене сердца у 20-летнего парня. После первой пересадки органа сердце отказало через час, вторая пересадка была успешной.

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Несмотря на минимальные шансы получить донорский орган, судьба подарила парню сразу две возможности с разницей всего в 52 часа. Об этом в Facebook сообщает Первое медицинское объединение Львова.

Жизнь пациенту Виталию Дацу из Яворова Львовской области спасли кардиохирурги Первого медицинского объединения Львова. Сейчас парень уже готовится к выписке.

Юноша с рождения имел порок сердца, однако о нем не знал. Развитие болезни спровоцировала вирусная простуда, которую он перенес полгода назад. Тогда был в Польше и как только стало плохо, сразу поехал домой.

Специалисты одной из львовских клиник диагностировали ему дилатационную кардиомиопатию. Это заболевание, при котором сердце теряет упругость, раздувается как шар и уже не может перекачивать кровь. Единственный выход – трансплантация.

В Больницу Святого Пантелеймона Виталия доставили реанимобилем уже в критическом состоянии. Его сердце фактически перестало работать, а дефибриллятор постоянно подавал электрический разряд. Только за одну ночь пациент получил более 20 ударов током, каждый – по 800 вольт. Дважды досталось даже кардиохирургу Роману Домашичу, забиравшему устройство из груди пациента.

Донорское сердце появилось через неделю. Однако оказалось недостаточно здоровым. Сердце сначала заработало, а через час – остановилось. Кардиохирурги снова подключили пациента к электрокардиостимулятору и повторно внесли в письмо ожидания. Второе донорское сердце появилось уже спустя 52 часа и Виталию снова пересадили сердце.

Прошло уже три недели после трансплантации. Несмотря на слабость, пациент чувствует себя хорошо, а его новое сердце работает стабильно.

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