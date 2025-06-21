В США одобрили первую в мире вакцину для профилактики ВИЧ: что нужно знать

В Соединенных Штатах Америки одобрили новаторский препарат Ленакапавир для профилактики вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Он будет реализовываться под названием Yeztugo в виде инъекций, которые надо вводить только дважды в год.

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Это стало значительным шагом на пути к глобальному внедрению препарата, который может защитить миллионы людей. Об этом сообщила компания-производитель Gilead Sciences. Там отметили, что эта разработка, которая длилась почти 20 лет, является прорывом в борьбе с ВИЧ.

Использование вакцины согласовало Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Ее эффективность по результатам клинических исследований с участием взрослых и подростков составила 99,9%.

"Это действительно имеет потенциал для прекращения передачи ВИЧ", – заявил Грег Миллетт, директор по вопросам государственной политики amfAR, Фонда исследования СПИДа, передает The Independent.

В Gilead Sciences подчеркнули, что препарат Yeztugo противопоказан лицам с неизвестным или положительным статусом ВИЧ-1. Перед получением дважды в год дозы вакцины люди должны получить отрицательный результат теста на ВИЧ. Прививка лишь предотвращает передачу ВИЧ и не блокирует другие заболевания, передающиеся половым путем.

Ранее компанией Gilead Sciences было проведено два больших клинических испытания. В первом участвовали более 2 тысяч женщин из африканских стран, расположенных к югу от пустыни Сахара. Результаты продемонстрировали 100% снижение распространения ВИЧ и преимущество над аналогичными таблетками Truvada, которые необходимо принимать ежедневно.

Во втором испытании участие приняли 2 тысячи мужчин и женщин. Результаты продемонстрировали всего два случая инфицирования ВИЧ, а показатели эффективности профилактики составили 99,9%. Среди побочных реакций упоминались раздражение и боль в месте укола, головная боль, тошнота.

Отметим, что также существует препарат для лечения ВИЧ с действующим веществом ленакапавир. Он называется Sunlenca и тоже выпускается Gilead Sciences.

Как сообщал OBOZ.UA, испытания показали способность вакцины Ленакапавир стимулировать иммунную систему к выработке специфических антител, которые блокируют распространение вируса в организме. Новый подход, использованный в разработке вакцины, позволяет адаптировать ее к различным штаммам вируса, что особенно важно, учитывая его генетическую изменчивость.

Также мы писали о том, что ученые впервые нашли способ, как сделать вирус ВИЧ видимым внутри Т-лейкоцитов CD4+. Эксперты надеются, что это станет шагом вперёд в изобретении эффективного лечения вируса иммунодефицита человека.

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