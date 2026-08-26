"Первые недели были особенно сложными": во Львове выписали девочку, родившуюся с весом 900 граммов

Во Львове врачи выхаживали девочку Квитку, которая родилась 4 июня на 29-й неделе беременности с весом 900 граммов. Из-за незрелых легких ей потребовалась респираторная поддержка, но уже через три недели после рождения она начала дышать самостоятельно.

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Об истории ребенка рассказали в Университетской больнице ЛНМУ имени Даниила Галицкого в Facebook. Для мамы девочки, Галины, Квитка стала первым ребенком.

В начале мая у Галины начало повышаться давление. Врачи диагностировали легкую преэклампсию и взяли женщину под наблюдение.

После короткого перерыва дома она снова вернулась в больницу. 4 июня медики провели экстренное кесарево сечение, после чего девочка родилась на 29-й неделе беременности.

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Квитка весила 900 граммов, а её рост составлял 38 сантиметров.

Имя для дочери родители выбирали между Дзвинкой и Квиткой. В конце концов остановились на втором варианте.

"Мы хотели чисто украинское имя. Выбирали между Дзвинкой и Квиткой. И поняли, что Квитка нам больше всего подходит. Она такая хрупкая, как цветочек, маленькая", — рассказала мама.

Первые недели после рождения были особенно сложными. Из-за незрелых легких девочка нуждалась в респираторной поддержке. Однако через три недели Квитка начала дышать самостоятельно.

"Это был огромный прогресс. Я всем врачам очень благодарна. Это огромный коллективный труд. Ребенок дышит, развивается в своем темпе, набирает вес. Она растет, становится любознательнее, веселее, улыбчивее", – сказала Галина.

Впоследствии Квитка еще нуждалась в кислороде, но через четыре недели ее перевели в отделение послеинтенсивной терапии. За два месяца вес ребенка увеличился до 2145 граммов.

Сейчас она уже не нуждается в кислороде, у неё нет эпизодов апноэ и десатураций. Также Квитка учится самостоятельно есть из бутылочки. Мама девочки говорит, что довольна результатом, ведь видит, как дочери становится лучше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 4-месячной девочке Виктории из Буковины, которую львовские врачи спасли после развития редкого и опасного осложнения — тромбоэмболии легочной артерии. У ребёнка обнаружили тромбы в правом предсердии, нижней полой и печеночных венах, а также в лёгочной артерии, просвет которой был перекрыт на 90%.

Медикам удалось стабилизировать состояние ребёнка без хирургического вмешательства. В течение двух недель Виктория получала необходимое лечение, после чего опасные тромбы исчезли, кровоток в критически важных сосудах восстановился, а девочка начала активно набирать вес. Впоследствии её выписали домой, где она продолжила проходить плановые осмотры.

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