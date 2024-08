Первые шаги для похудения: что делать, чтобы терять вес в течение недели

Для тех, кому важно быстро похудеть и внедрить позитивные изменения в свою жизнь, уже сейчас следует выполнить некоторые неочевидные действия. В частности, вы можете начать худеть уже на этой неделе, если включите здоровые привычки в свою повседневную жизнь.

Что это за привычки и чем они полезны, рассказали в Eat This, Not That. Они помогут вам добиться значительного улучшения здоровья и сделать фигуру подтянутой.

Готовьте закуски заранее

Попытайтесь планировать, что вы будете есть более разумно. В частности, вы можете приготовить простые перекусы, например, нарезанные перец и огурцы с крекерами, к которым можно добавить питательный хумус.

Выполняйте физические упражнения каждый день

Выбирайте любимую форму активности и соблюдайте график выполнения упражнений для улучшения метаболизма. В частности, ходьба – это простой и эффективный способ сжигания калорий. Достаточно каждый день уделять около 30 минут на физическую активность, будь то прогулка, йога или силовые тренировки.

Употребляйте макроэлементы

Добавляя в пищу белки, углеводы и жиры, вы обеспечиваете себя энергией и значительно снижаете потребность в перекусах. Рекомендуется обогатить свой рацион морепродуктами, нежирным мясом, бобами, яйцами, орехами, семенами и молочными продуктами.

Готовьте дома

Когда вы едите в ресторане, вам сложно контролировать, как было приготовлено блюдо. Приготовление пищи на дому позволяет управлять сочетанием ингредиентов и избегать продуктов, способствующих воспалению и набору веса.

