Пилатес: 4 эффективных упражнения для подтянутого живота и рук

Если вы ищете тренировку, которая быстро покажет видимые изменения, обратите внимание на пилатес. Эти упражнения базируются только на весе тела. Именно это и делает пилатес все более популярным.

Упражнения по пилатесу помогают увеличить мышечную массу, улучшить баланс, защитить суставы и даже продлить жизнь. Тренер Мариса Фуллер поделилась с изданием eatthis.com самыми эффективными упражнениями, которые прорабатывают все тело, помогая создавать сильные мышцы и красивую фигуру.

"Женщины замечают более быстрые результаты, когда добавляют пилатес к своим тренировкам. Женщины видят, как их тела становятся стройнее, травмы заживают быстрее, и общая сила растет. В пилатесе вы используете вес своего тела или сопротивление специальных инструментов, таких как реформер или магический круг, чтобы улучшить стабильность и силу мышц", – говорит Фуллер.

Скручивание живота

Лягте на пол и расположите волшебный круг между бедрами. Положите руки за голову, согните колени, держите стопы на полу. В течение одной минуты выполняйте скручивание живота. В последние 10 секунд удерживайте верхнюю часть тела в сокращенном состоянии, одновременно сжимая волшебный круг.

"Это упражнение акцентируется на мышцах коры и внутренних бедрах", - объясняет Фуллер.

Тазовые подъемы

Для этого упражнения расположитесь на спине, ноги изогнуты, стопы на полу, руки вдоль тела. Волшебный круг остается между бедрами. Поднимите таз вверх, чтобы тело образовало прямую линию, затем медленно опустите его назад. Повторяйте в течение 45 секунд до одной минуты.

"Это упражнение укрепляет подколенные сухожилия, мышцы тазового дна и поперечные мышцы пресса", – говорит Фуллер.

Приседания стоя

"Это упражнение направлено на укрепление ног и ягодиц", – говорит Фуллер.

Встаньте прямо, держа волшебный круг перед собой, ноги расставлены на ширине плеч. Выполняйте приседания, удерживая спину ровной, а бедра параллельно земле. В течение последних 15 секунд удерживайте приседания в нижнем положении, вытянув руки в круг.

Работа на бицепс стоя

Для этого упражнения волшебный круг расположите на плече и сжимайте его в течение одной минуты с каждой стороны. Можно ускорить темп, чтобы усилить чувство нагрузки на мышцы.

Ранее OBOZ.UA опубликовал эффективную тренировку с собственным весом.

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