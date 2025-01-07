Пилатес, HIIT и силовая тренировка: трюк, который помогает укреплять мышцы
Чтобы тренироваться, как голливудская звезда, попробуйте сочетание HIIT, пилатеса и силовых тренировок. Все, что вам для этого нужно — это несколько гантелей, лента сопротивления и скользящие элементы, такие как полотенца или фрисби.
Какие упражнения можно выполнять с таким оборудованием и как это поможет улучшить гибкость и стабильность в теле, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этой информацией и добавьте эту тренировку в свой график, чтобы сжигать калории, наращивать мышечную массу и увеличивать выносливость.
Гантели и лента сопротивления
Встаньте на опорную ленту, держа гантели и ручки. Подтягивайте вес к себе, сжав бицепс в верхней точке. Сохраняйте напряжение в груди, а затем медленно выпрямляйте руки. Перейдите к следующему повторению после полного растяжения.
Латеральный подъем гантелей с лентой сопротивления
Начните упражнение, наступив на ленту с гантелями в руках. Разведите руки в стороны, разогнув локти, и поднимите гантели до уровня плеч, сжимая их на пике движения. Плавно опустите их, контролируя движение, сохраняя напряжение в плечах. Перед следующим повторением вернитесь в исходную позицию
Упражнения с глайдерами
Примите позу планки, поставив ноги на глайдеры. Далее, держа корпус напряженным, скользите туловищем вперед и назад, контролируя движение предплечьями. Во время движения сохраняйте нейтральное положение позвоночника и напрягайте пресс.
Обратные выпады
Возьмите гантели в руки, а одну ногу поставьте на планер. Двигайте ногой назад, пока колено не коснется земли, растягивая сгибатели бедра. Возвращаясь, отталкивайтесь от пятки, работая с квадрицепсами и ягодицами. Выполните повторение на одной ноге, а затем перейдите к другой.
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