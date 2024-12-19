Трюк, улучшающий физическую активность: как оставаться в форме
Чтобы улучшить физическую форму, необходимо постепенно усложнять тренировки, ведь тело адаптируется к одинаковым нагрузкам, что может привести к плато. Если вы чувствуете, что прогресс остановился, увеличивайте сопротивление, время тренировок или скорость, а также добавляйте новые упражнения, чтобы "шокировать" организм.
Согласно исследованию, есть способы, которые могут добавить выносливости и помочь выйти на новый уровень. О чем говорится в исследовании и как сделать тренировку более совершенной, рассказали в Eat This, Not That.
Применяйте крем для местного применения
Исследование Технологического университета Наньян в Сингапуре показало, что кремы для глубокого разогрева, которые часто используются спортсменами для снятия мышечной боли, могут быть особенно эффективными перед тренировкой. В эксперименте такой крем наносили на кожу велосипедистов до упражнений, а не после них, что должно было помочь улучшить подготовку мышц к нагрузкам.
Как проводилось исследование
Кремы, которые применялись во время исследования относились к безрецептурным, в составе которых были такие ингредиенты, как: метилсалицилат, ментол, глицерилстеарат, масла эвкалипта и терпентина, ланолин и вода. Каждый из участников эксперимента перед велотренировкой наносили крем для глубокого разогрева во время двух испытаний тонким слоем на стопы, икры, бедра и ягодицы. Таким образом, во время первого испытания применялся настоящий крем, а во время второго - плацебо, что позволило сравнить его эффективность во время испытаний.
Результат исследования
Исследование показало, что использование кремов с глубоким теплом позволило велосипедистам тренироваться на 2 минуты дольше. Таким образом эти кремы могут улучшить аэробные показатели как для профессиональных, так и для любительских спортсменов. Однако, для более детального понимания физиологических механизмов этого эффекта нужны дальнейшие исследования.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения на выносливость способны улучшить активность с возрастом.
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