Пища для ума: продукты, стимулирующие мозговую активность и улучшающие память

Иногда мы можем замечать, что наш мозг работает не в полную силу. Причинами могут быть как недостаточный отдых, так и неправильное питание.

Недостаточное употребление продуктов, улучшающих память, может влиять на умственную деятельность. Научно доказано, что некоторые продукты способствуют улучшению функций мозга и улучшению памяти, отмечает eatthis.com.

"Продукты, поддерживающие когнитивные функции, содержат омега-3 жирные кислоты, триглицериды средней цепи (MCT), которые встречаются в кокосовом и пальмовом масле, и витамин D", – рассказывает диетолог Шена Харамилло.

Кроме употребления продуктов, стимулирующих работу мозга, важно соблюдать сбалансированную диету. "Регулярное питание и перекусы в течение дня помогают стабилизировать уровень сахара в крови, предотвращая его падение, что может влиять на память", - добавляет Харамилло.

Лосось

По словам нейробиолога Николь Авена, жирная рыба, в частности лосось, богата омега-3 жирными кислотами, снижающими уровень бета-амилоида, белка, образующего бляшки в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Рекомендуется употреблять рыбу по меньшей мере дважды в неделю, предпочитая виды с низким содержанием ртути, таким как чилийский лосось, щепа или легкий консервированный тунец.

Ягоды

"Ягоды богаты антиоксидантами, защищающими мозг от вредных воздействий свободных радикалов", - утверждает диетолог Даниэль Шауб.

Черника особенно известна своим положительным влиянием на память. "Фитонутриенты, такие как антоцианы, способствуют улучшению когнитивных функций", – добавляет Эмили Амос, зарегистрированный диетолог.

Ферментированные продукты

"Мозг и кишечник тесно взаимодействуют через выработку серотонина, который зависит от микробиомы кишечника", – отмечает Шауб. Ферментированные продукты, такие как кимчи или квашеная капуста, способствуют здоровью мозга из-за положительного воздействия на нейромедиаторы.

Кофе

Кофеин не только повышает концентрацию, но помогает укреплять память, стимулируя работу мозга. "Исследования свидетельствуют, что эффект кофеина сохраняется даже после его потребления", - добавляет Шауб.

Зеленый чай

Содержащиеся в зеленом чае антиоксиданты катехины способствуют улучшению памяти и функций мозга. По словам Амос, долгосрочное потребление этого напитка улучшает скорость обработки информации.

Орехи и семена

Орехи и семена, богатые магнием и другими питательными веществами, важны для здоровья мозга. Как отмечает Триста Бест, зарегистрированный диетолог, магний способствует улучшению когнитивных функций и расширению сосудов, что увеличивает приток крови к мозгу.

Темный шоколад

Флавоноиды, содержащиеся в темном шоколаде, улучшают обучение, память и защищают клетки мозга. "Выбирайте шоколад с содержанием какао не менее 70%", – советует диетолог Меган Вонг.

Вода

Вода является основным компонентом мозга, поэтому обезвоживание может ухудшить память, внимание и способность принимать решения.

Кокосовое масло

Триглицериды средней цепи, содержащиеся в кокосовом масле, улучшают кратковременную память и обучаемость, как утверждает диетолог Мелисса Рифкин.

Яйца

Холин, находящийся в составе яиц, важен для передачи нервных сигналов и поддержания структурной целостности клеток мозга.

Свекла

Свекла способствует улучшению кровотока в мозг, что может поддерживать когнитивные функции. Исследования показали, что потребление свекловичного сока положительно влияет на работу мозга у пожилых людей.

Грецкие орехи

Этот вид орехов содержит омега-3, антиоксиданты и другие питательные вещества, защищающие мозг от окислительного стресса и воспалений, помогая снизить риск развития деменции.

Авокадо

Авокадо имеет мононенасыщенные жиры, которые способствуют улучшению притока крови к мозгу и снижению артериального давления, что положительно влияет на функции мозга.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие продукты дадут энергию на весь день.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.