Как зарядиться энергией: здоровые альтернативы энергетическим напиткам

Современный образ жизни часто предполагает перегрузку работой и недостаточный отдых. Есть здоровые альтернативы для повышения энергии без риска резких колебаний сахара в крови, часто провоцирующих энергетические напитки.

Доктор медицинских наук Лиза Московиц предлагает 7 продуктов, которые помогут вам поддерживать энергию на высоком уровне, не чувствуя усталости. Их опубликовало издание eatthis.com.

Яйца

"Яичные желтки – это природный источник витаминов группы B, которые помогают превращать пищу в энергию. Они также содержат витамин D для укрепления костей и являются отличным источником белка, особенно после интенсивных тренировок", – утверждает Московиц.

Если вам трудно употреблять в пищу целые яйца, начните с одного, добавляя 2-3 белка и разнообразные овощи для завтрака, богатого энергией.

Едомаме

Эти соевые бобы богаты витаминами группы B, медью и фосфором. "Витамины B-комплекса помогают превращать углеводы в глюкозу, которая является топливом для организма, а медь и фосфор способствуют энергетическим процессам", – объясняет Московиц.

Лучше употреблять эдамаме после физических нагрузок, добавив немного соли для восстановления электролитов.

Цельнозерновые каши

"Цельнозерновые каши замедляют высвобождение глюкозы, обеспечивая стабильный уровень энергии в течение дня. Рафинированные углеводы, напротив, вызывают резкие скачки сахара в крови", - отмечает Московиц.

Выбирайте обогащенные цельнозерновые каши с по крайней мере 5 г клетчатки на порцию. Подавайте с нежирным молоком или греческим йогуртом для дополнительного белка.

Трейл Микс

"Орехи и сухофрукты обеспечивают баланс полезных жиров, клетчатки и белка. Клетчатка помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы, в то время как белок восстанавливает мышцы", – говорит Московиц.

Приготовьте свой микс, чтобы контролировать количество сахара. Смешайте разные орехи, семена и сухофрукты, добавив немного цельнозерновых хлопьев.

Киноа

"Эта безглютеновая крупа содержит больше белка, чем любая другая. Она является полным источником белка и богата важными микроэлементами", – объясняет доктор Линдси Дункан.

Используйте киноа вместо пшеницы или риса, чтобы повысить уровень энергии и поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Семена тыквы

"Тыковые семена являются отличным источником белка, клетчатки и полезных жиров, которые обеспечивают длительное чувство сытости", – говорит Дункан.

Если вы не хотите есть семена целиком, попробуйте тыквенное масло для получения тех же преимуществ.

Ягоды годжи

"Эти ягоды используются в традиционной китайской медицине для повышения энергии и улучшения настроения. Они также способствуют превосходному кровообращению", – говорит Дункан.

Лучше всего употреблять годжи в жидком виде, поскольку это улучшает их усвоение.

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