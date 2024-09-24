Как зарядиться энергией: здоровые альтернативы энергетическим напиткам
Современный образ жизни часто предполагает перегрузку работой и недостаточный отдых. Есть здоровые альтернативы для повышения энергии без риска резких колебаний сахара в крови, часто провоцирующих энергетические напитки.
Доктор медицинских наук Лиза Московиц предлагает 7 продуктов, которые помогут вам поддерживать энергию на высоком уровне, не чувствуя усталости. Их опубликовало издание eatthis.com.
Яйца
"Яичные желтки – это природный источник витаминов группы B, которые помогают превращать пищу в энергию. Они также содержат витамин D для укрепления костей и являются отличным источником белка, особенно после интенсивных тренировок", – утверждает Московиц.
Если вам трудно употреблять в пищу целые яйца, начните с одного, добавляя 2-3 белка и разнообразные овощи для завтрака, богатого энергией.
Едомаме
Эти соевые бобы богаты витаминами группы B, медью и фосфором. "Витамины B-комплекса помогают превращать углеводы в глюкозу, которая является топливом для организма, а медь и фосфор способствуют энергетическим процессам", – объясняет Московиц.
Лучше употреблять эдамаме после физических нагрузок, добавив немного соли для восстановления электролитов.
Цельнозерновые каши
"Цельнозерновые каши замедляют высвобождение глюкозы, обеспечивая стабильный уровень энергии в течение дня. Рафинированные углеводы, напротив, вызывают резкие скачки сахара в крови", - отмечает Московиц.
Выбирайте обогащенные цельнозерновые каши с по крайней мере 5 г клетчатки на порцию. Подавайте с нежирным молоком или греческим йогуртом для дополнительного белка.
Трейл Микс
"Орехи и сухофрукты обеспечивают баланс полезных жиров, клетчатки и белка. Клетчатка помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы, в то время как белок восстанавливает мышцы", – говорит Московиц.
Приготовьте свой микс, чтобы контролировать количество сахара. Смешайте разные орехи, семена и сухофрукты, добавив немного цельнозерновых хлопьев.
Киноа
"Эта безглютеновая крупа содержит больше белка, чем любая другая. Она является полным источником белка и богата важными микроэлементами", – объясняет доктор Линдси Дункан.
Используйте киноа вместо пшеницы или риса, чтобы повысить уровень энергии и поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Семена тыквы
"Тыковые семена являются отличным источником белка, клетчатки и полезных жиров, которые обеспечивают длительное чувство сытости", – говорит Дункан.
Если вы не хотите есть семена целиком, попробуйте тыквенное масло для получения тех же преимуществ.
Ягоды годжи
"Эти ягоды используются в традиционной китайской медицине для повышения энергии и улучшения настроения. Они также способствуют превосходному кровообращению", – говорит Дункан.
Лучше всего употреблять годжи в жидком виде, поскольку это улучшает их усвоение.
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