Пища из микроволновки: чем угрожают здоровью такие блюда

Пища из микроволновки стала неотъемлемой частью современного образа жизни благодаря своему удобству и быстрому приготовлению. Однако научные исследования показывают, что регулярное употребление таких блюд может иметь серьезные последствия для здоровья.

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Высокое содержание натрия, потенциально вредные химические вещества в упаковке и неравномерный нагрев пищи создают ряд рисков. Издание eatthis.com рассказывает, какие опасные эффекты могут возникнуть из-за частого потребления пищи из микроволновки.

Повышенный риск развития онкологических заболеваний

Ингредиенты, указанные на этикетке замороженного блюда, не всегда рассказывают всю правду о ее влиянии на организм.

"Микроволновая печь работает за счет электромагнитного излучения, которое заставляет еду и упаковку нагреваться. Поэтому могут выделяться вредные химические соединения из контейнеров, которые попадают в пищу", – объясняет доктор медицинских наук Спенсер Кролл.

Одним из таких опасных веществ является бисфенол А (BPA), который, согласно исследованию 2015 года, опубликованному в журнале Medicine (Baltimore), способствует развитию и распространению клеток рака молочной железы и простаты.

Повышенное артериальное давление

Низкая калорийность некоторых замороженных блюд не означает, что они полезны. Высокое содержание натрия, используемое в качестве консерванта, может отрицательно сказаться на здоровье.

"Многие готовые блюда содержат большое количество соли, что способствует повышению артериального давления и увеличивает риск сердечных заболеваний", – предостерегает Кролл.

Отеки и задержка жидкости в организме

Потребление избыточного количества соли не только влияет на сердце, но и может вызвать задержку воды в организме.

"Блюда из микроволновки, как правило, содержат очень много натрия, что способствует накоплению излишней жидкости", – отмечает диетолог Шена Харамилло.

Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в The Journal of Clinical Investigation, дополнительное потребление 6 граммов соли вызывает задержку воды, что может даже снизить чувство жажды.

Риск пищевого отравления

Хотя микроволновка эффективно нагревает пищу, она не всегда делает это равномерно. Это может привести к риску инфицирования бактериями.

"Для приготовления пищи в микроволновке нужны высокие температуры, но из-за неравномерного распределения тепла некоторые участки блюда могут не прогреться достаточно, чтобы уничтожить опасные бактерии", – объясняет доктор медицинских наук Леанн Постон.

Опасность набора лишнего веса

Если вы употребляете пищу из микроволновки в надежде похудеть, возможно, стоит просмотреть этот подход. Исследование, опубликованное в The British Journal of Nutrition, выявило связь между потреблением готовых блюд и увеличением абдоминального (брюшного) жира.

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