Пища, которая поможет похудеть: рацион, который должен помочь избежать переедания

На самом деле, чтобы поддерживать форму, вам не нужно использовать все программы для похудения или считать каждую калорию. Потеря веса и стройность достигаются через здоровые привычки, которых следует придерживаться так же регулярно, как чистка зубов или чтение утренних новостей.

Кроме того, весомую роль в похудении играет рацион и продукты, которые способствуют контролю веса. Что есть, чтобы терять лишние килограммы, рассказали в Eat This, Not That.

Греческий йогурт

Греческий йогурт идеален для похудения, поскольку он низкокалорийный и богат белком (почти 20 г на 170 г порции). Для лучшего эффекта выбирайте варианты без добавок и добавляйте в него фрукты, мед или орехи. Кроме того, избегайте йогуртов с низким содержанием белка и сахаром.

Миндаль

Для контроля веса орехи могут быть полезными, однако важно соблюдать порции. Оптимальный размер - это небольшая горсть, содержащая около 28 граммов орехов. Для удобства покупайте орехи в упаковке, чтобы не превышать калории.

Киноа

Киноа - это универсальное псевдозерно, которое можно добавлять в различные блюда. Это зерно богато белком и клетчаткой, имеет низкий гликемический индекс, что помогает чувствовать сытость и контролировать аппетит. Однако, не забудьте его промыть перед приготовлением, чтобы снять горечь. Вы можете приготовить большую порцию на выходных и использовать ее в течение недели.

Шпинат

Чтобы эффективно терять вес, стоит получать больше питательных веществ за меньшее количество калорий, при этом не отказываясь от вкуса. Шпинат - это идеальный вариант низкокалорийного продукта, который можно добавлять во многие блюда, включая смузи. Исследования показывают, что соединения в шпинате могут уменьшать тягу к еде и способствовать снижению веса.

Яйца

Яйца - это не только быстрый завтрак, но и полезное низкокалорийное дополнение к любому блюду. Они содержат около 70 калорий и 6 г белка, а также являются естественным источником витамина D, поддерживающего здоровье костей и иммунитет. Добавьте вареное яйцо в салат на обед, чтобы улучшить усвоение витаминов из овощей и получить дополнительную порцию белка.

Бананы

Не бойтесь употреблять фрукты во время похудения. В частности, банан содержит около 100 калорий и богат витаминами группы В, поддерживающими энергию, а также является нерастворимой клетчаткой, которая улучшает пищеварение. Таким образом, для уменьшения вздутия живота попробуйте есть немного зеленые бананы - они содержат устойчивый крахмал, который обеспечивает длительное чувство сытости.

Палтус

Исследования показали, что белая рыба, например палтус, насыщает лучше, чем говядина и курица, благодаря большому содержанию белка и влиянию на серотонин. Однако, избегайте тиляпии, чтобы получить максимальную пользу.

Батат

Сладкий картофель - это вкусная и полезная альтернатива для похудения. Один средний корнеплод имеет около 100 калорий и 5 г клетчатки, что обеспечивает длительное ощущение сытости. Готовьте его на ужин и используйте остатки для легкого салата, что поможет избежать нездоровых перекусов.

Семена чиа

Семена чиа помогают почувствовать сытость и выводят токсины из организма. Для получения большей пользы смешайте их с водой, чтобы образовать густой гель, который придаст мягкости вашим смузи. Смешайте равные части семян чиа и воды, храните в холодильнике до нескольких недель и экспериментируйте с количеством в коктейлях.

Бобовые

Включение чечевицы, нута, гороха и фасоли в рацион может помочь снизить жир на животе. Исследования показали, что диета с бобовыми эффективнее снижает вес и улучшает уровень холестерина. Попробуйте добавить их в салаты в течение недели для получения пользы.

