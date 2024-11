Пища, которая предотвращает преждевременное старение кожи

Универсальной пищи для вечной молодости не существует, однако именно рацион влияет на самочувствие, состояние кожи и общее состояние здоровья. Именно поэтому, важно употреблять полезные жиры, нежирные белки и продукты с антиоксидантами, которые могут улучшить самочувствие и ваш внешний вид.

Лидером среди продуктов, которые содержат такие полезные вещества и поддерживают кожу и организм изнутри является жирная рыба. На какую рыбу вам стоит обратить внимание и почему ее следует добавить в рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Жирная рыба - отличный источник белка и жирных кислот омега-3, которые уменьшают воспаление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, омега-3 поддерживают кожу, укрепляя ее барьер и защищая от стрессов и воздействий внешней среды. Это помогает уменьшить отеки, высыпания и морщины, способствуя здоровью и красоте кожи.

Кроме того, жирная рыба богата белком и полезными жирами, поддерживающими выработку коллагена и эластина, которые необходимы для упругости кожи. Также, некоторые виды рыбы содержат селен, который защищает кожу от ультрафиолета, а потому такая рыба полезна не только для красоты, но и для здоровья в целом.

Чтобы получить максимум пользы из этого продукта, рыбу следует употреблять минимум дважды в неделю. К жирной рыбе, полезной для здоровья, относятся тунец, сельдь, мидии, анчоусы, рыба-меч, сардины, скумбрия, форель, минтай, а также лосось (дикий или выращенный).

Обратите внимание, что особенно ценным в этом списке является именно лосось, который содержит астаксантин, придающий ему розовый оттенок и помогающий улучшать состояние кожи. Исследования показали, что потребление астаксантина и коллагена повышает увлажненность и эластичность кожи всего за 12 недель.

