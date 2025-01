Пищевая привычка, предотвращающая инсульт: о чем говорит наука

Контролируйте потребление соли, чтобы сохранить здоровье сердца. Уменьшение натрия в рационе до 2300 мг в день помогает избежать чрезмерной нагрузки на организм, поскольку среднестатистический человек часто потребляет значительно больше.

Кроме того, исследования показывают, что ежедневное сокращение потребления натрия всего на 1000 мг может существенно снизить риск сердечных болезней и инсульта. Почему вам следует отказаться от лишней соли и выбрать продукты с меньшим количеством натрия, рассказали в Eat This, Not That.

Об исследовании

Исследования от BMJ Nutrition Prevention & Health показывают, что ежедневное уменьшение употребления соли на 1 грамм, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и предотвратить миллионы случаев инсультов и сердечных приступов до 2030 года.

Чтобы определить это, ученые создали модель на основе данных более 5000 взрослых в Китае, чтобы оценить влияние уменьшения потребления натрия ежедневно на 1, 3,2 и 5 граммов. Они исследовали, как это повлияет на артериальное давление, а также риск сердечных приступов, инсультов и сердечно-сосудистых болезней.

Что это может означать

Уменьшение потребления соли может значительно повлиять на здоровье сердца. Сокращение натрия на 1000 мг в день потенциально поможет избежать миллионов случаев сердечно-сосудистых болезней, поэтому это стоит учесть в своем рационе.

В то же время важно помнить, что такие исследования часто базируются на краткосрочных данных и моделировании, а потому они не всегда гарантируют долговременные результаты. Однако они подтверждают связь между потреблением натрия и повышенным артериальным давлением.

Как сократить потребление натрия

Сокращение натрия в рационе на 1 г в день может значительно улучшить здоровье сердца и уменьшить риск инсульта. Это особенно важно, ведь избыток натрия создает излишнюю нагрузку на сердце.

Чтобы контролировать количество натрия в рационе (до 2,3 г в день), следует ограничивать готовые продукты и добавлять меньше соли во время приготовления пищи. Даже такое маленькое изменение пищевого поведения способно укрепить сердце и продлить жизнь.

