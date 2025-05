Пищевая привычка, замедляющая старение: как улучшить рацион

Хотя старение неизбежно, однако ваш образ жизни может влиять на то, насколько быстро будет происходить этот процесс. При этом важно выбирать здоровые привычки, такие как физические упражнения, чтобы оставаться активным и дольше сохранять молодость.

В Eat This, Not That отмечают, что согласно исследованию, именно средиземноморская диета может помочь замедлить процесс старения. Поэтому включение этого питания в ваш рацион может стать важным шагом в поддержании здоровья с возрастом.

Исследование показало, что питание по принципам средиземноморской диеты может помочь замедлить биологическое старение. В частности, чем больше люди придерживаются этого рациона, тем менее выражены признаки старения в их организме.

Также обнаружено, что диета DASH, направленная на снижение артериального давления, также имеет подобный эффект. Она включает рекомендации по ежедневному потреблению продуктов из разных групп для поддержания здоровья и замедления процессов старения.

Кроме того, диета MIND, которая сочетает принципы средиземноморской и DASH-диет, является полезной для сердечно-сосудистого и когнитивного здоровья, и многие исследования подтверждают ее эффективность. Основные рекомендации к этим диетам включают потребление фруктов, овощей, орехов, бобовых, рыбы, нежирного мяса и здоровых жиров.

Таким образом все эти диеты могут замедлять процессы старения благодаря высокому содержанию полифенолов, антиоксидантов, содержащихся в растениях. Полифенолы защищают организм от различных болезней, в частности сердечных заболеваний, некоторых видов рака и диабета.

Однако продукты с высокой степенью обработки могут вызывать воспаление и старение клеток, тогда как свежие растительные продукты с полифенолами помогают бороться с этим воспалением. Полифенолы действуют как антиоксиданты и способствуют здоровому старению.

А потому, для поддержания здоровья рекомендуется включать в рацион оливковое масло первого отжима как основной источник жира, а также потреблять растительную пищу, свежие фрукты, орехи, травы и овощи, в частности лук и чеснок.

