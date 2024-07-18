Пищевая ценность и влияние на здоровье: что нужно знать о сыре

Сыр полезен здоровью благодаря содержанию белка и кальция. Также он обладает пробиотическими и антиоксидантными свойствами. Следует помнить, что сыр высококалорийный содержит жиры и натрий.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал, что творог также содержит фосфор, витамины А и В12.

Польза потребления сыра:

Содержание белка

Сыры содержат белок, необходимый для построения и восстановления тканей в организме.

Кальций

Он важен для построения и поддержания крепких костей и зубов.

Витамин В12

В12 необходим для здоровых эритроцитов и нервной функции.

Улучшение здоровья кишечника

Сыр содержит полезные пробиотики, которые могут помочь улучшить здоровье кишечника.

Сытость

Сыр способствует ощущению сытости из-за содержания белка и жира.

Уменьшение риска остеопороза

Кальций и витамин D может помочь снизить риск остеопороза, который вызывает потерю костной массы и повышает риск переломов.

Врач советует употреблять творог в умеренных количествах из-за насыщенных жиров и натрия, которые могут увеличить риск сердечных заболеваний и высокого кровяного давления. Поэтому следует выбирать сыры, содержащие пониженные содержания жиров.

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