Пищевая ценность и влияние на здоровье: что нужно знать о сыре
Сыр полезен здоровью благодаря содержанию белка и кальция. Также он обладает пробиотическими и антиоксидантными свойствами. Следует помнить, что сыр высококалорийный содержит жиры и натрий.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал, что творог также содержит фосфор, витамины А и В12.
Польза потребления сыра:
Содержание белка
Сыры содержат белок, необходимый для построения и восстановления тканей в организме.
Кальций
Он важен для построения и поддержания крепких костей и зубов.
Витамин В12
В12 необходим для здоровых эритроцитов и нервной функции.
Улучшение здоровья кишечника
Сыр содержит полезные пробиотики, которые могут помочь улучшить здоровье кишечника.
Сытость
Сыр способствует ощущению сытости из-за содержания белка и жира.
Уменьшение риска остеопороза
Кальций и витамин D может помочь снизить риск остеопороза, который вызывает потерю костной массы и повышает риск переломов.
Врач советует употреблять творог в умеренных количествах из-за насыщенных жиров и натрия, которые могут увеличить риск сердечных заболеваний и высокого кровяного давления. Поэтому следует выбирать сыры, содержащие пониженные содержания жиров.
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