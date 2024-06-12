Пищевые отравления: вот почему они распространены летом

Летом частота пищевых отравлений имеет тенденцию к росту, и для этого есть несколько ключевых причин. Eatthis рассказал, почему это происходит и как обеспечить безопасное и приятное питание в теплые месяцы.

Одной из главных причин увеличения количества заболеваний пищевого происхождения летом является благоприятная среда для роста бактерий, подпитываемых жарой. Они размножаются при высокой температуре, удваивая свое количество каждые 20 минут.

Важно отметить, что бактерии существуют в природе в разных средах, включая почву, воду, воздух и даже наше собственное тело.

Кроме того, всплеск активного отдыха и мер на природе летом способствует повышению риска пищевых отравлений. Все больше людей готовят еду на природе, например на пикниках, барбекю и в походах. В таких случаях вредные бактерии находят широкие возможности для размножения на продуктах питания и вызывают заболевание.

Хотя находящаяся на солнце пища остается безопасной до двух часов, если температура не превышает 30 градусов по Цельсию, риск размножения бактерий быстро возрастает при более высоких температурах. В таких случаях безопасное время для еды сокращается до одного часа.

Чтобы обеспечить безопасность пищевых продуктов, важно принять несколько профилактических мер. Посещая вечеринки на природе, тщательно упаковывайте скоропортящиеся продукты в холодильники с большим количеством льда, чтобы поддерживать надлежащую температуру.

Для предотвращения перекрестного загрязнения используйте отдельную посуду для сырых и приготовленных продуктов. Кроме того, жарьте сырое мясо на гриле небольшими порциями, а не все сразу, чтобы предотвратить длительное пребывание потенциально опасных продуктов на жаре.

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