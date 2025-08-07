Пищевые привычки, которые могут ускорить старение мозга

С возрастом мозг постепенно меняется, и некоторые привычки могут ускорить этот процесс. Особенно сильное влияние имеет ежедневное питание – некоторые продукты могут поддерживать когнитивную функцию, а другие, наоборот, вредить.

Часто мы даже не осознаем, что определенные привычные блюда или подходы к рациону вредят работе мозга. Издание eatthis.com объясняет, каких пищевых ошибок следует избегать, чтобы сохранить ясность ума как можно дольше.

1. Вы почти не едите фруктов

По словам диетолога Лорен Манакер, ежедневное употребление фруктов является одним из главных компонентов заботы о мозге.

"Фрукты, особенно черника, содержат активные соединения, положительно влияющие на когнитивную функцию. Результаты одного из исследований продемонстрировали: те, кто ежедневно в течение трех месяцев употреблял чернику, имели лучшие результаты в тестах на вербальную память и способность переключаться между задачами по сравнению с теми, кто не включал эти ягоды в свой рацион", – отмечает она.

2. Вы редко потребляете рыбу

Рыба также занимает важное место в рационе для поддержания здоровья мозга, поэтому Лорен рекомендует включать ее в меню регулярно.

"Специалисты советуют взрослым съедать около 230 граммов рыбы в неделю. Результаты метаанализа свидетельствуют: постоянное потребление рыбы уменьшает вероятность развития болезни Альцгеймера на 20%", – говорит она.

В журнале Frontiers in Aging Neuroscience также сообщается, что омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, обладают мощными нейропротекторными свойствами и могут быть эффективными в поддержании здоровья нервной системы.

3. Вы отказываетесь от яичных желтков

Многие до сих пор избегают желтков, считая их менее полезными, чем белки. Однако это может лишить вас важных веществ.

"Желтки – это один из лучших источников холина – нутриента, необходимого для надлежащей работы мозга. Поэтому лучше не готовить омлет только из белков, а есть яйца целиком. Кроме холина, вы получите также лютеин и витамин D", – объясняет Манакер.

4. Вы не употребляете грецкие орехи

Среди лучших продуктов для стареющего мозга – грецкие орехи. Их положительное влияние подтверждено многими исследованиями.

"Есть данные, что у людей с повышенным риском когнитивного снижения потребление грецких орехов может замедлить этот процесс. Добавлять их в утреннюю кашу или употреблять как перекус – это простой и вкусный способ поддерживать мозговую деятельность", – замечает диетолог.

