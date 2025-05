Пищевые привычки, которые уменьшают синдромы артрита

Если у вас артрит, учитывайте, что ваше питание может как усугублять симптомы, так и помогать их уменьшить. Ученые выяснили, что веганская диета с низким содержанием жира вполне способна уменьшить симптомы артрита.

Однако стоит избегать продуктов, которые могут обострять болезнь, таких как цитрусовые, шоколад, орехи и глютен. Что стоит знать об этом рационе, рассказали в Eat This, Not That.

Уменьшить боль и отек суставов при артрите помогает веганская диета с низким содержанием жира. Исследование показало, что через 16 недель такого питания симптомы значительно ослабевают. Однако для лучшего эффекта стоит исключить из рациона цитрусовые, шоколад, орехи и глютен.

Поскольку ревматоидный артрит связан с воспалением, уменьшение воспалительных процессов помогает облегчить симптомы. Противовоспалительная диета, особенно с низким содержанием жира и без продуктов, вызывающих обострение, может значительно улучшить состояние. Такой подход снижает уровень воспаления, что способствует меньшей выраженности боли и отека.

Устранение воспалительных продуктов и переход на веганскую диету, богатую цельнозерновыми, бобовыми, овощами и фруктами, может уменьшить симптомы артрита. Если питание помогает контролировать болезнь, это позволяет снизить потребность в лекарствах, что является значительным преимуществом.

