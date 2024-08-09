Пищевые привычки, от которых следует отказаться для получения чистой кожи

Известно, что правильное питание помогает сохранить молодость кожи, некоторые добавки могут улучшить ее состояние, а некоторые продукты придают сияние. Однако могут ли некоторые пищевые привычки вредить чистоте кожи? Ответ – однозначно да.

Диетолог Паулина Ли отмечает, что от выбора пищи до привычек питания все это может негативно влиять на вашу кожу. Проблемы с кожей часто связаны с воспалением, нарушением здоровья кишечника или гормональным дисбалансом, пишет eatthis.com.

Ниже приведены шесть вредных пищевых привычек, которые могут вызвать проблемы с кожей. Итак, узнайте, как правильно питаться, чтобы избежать их.

Употребление обработанных продуктов

Картофель фри, жареная курица, обработанная выпечка, белый хлеб – это лишь часть списка продуктов, которые могут вызвать воспаление.

"Эти продукты могут негативно повлиять на здоровье кишечника и вызвать внутреннее воспаление, что приводит к высыпаниям на коже. Здоровье кишечника тесно связано с кожей. Правильное питание для оптимизации здоровья кишечника может улучшить ваш цвет лица", – говорит Ли.

Исследования показали, что дисбаланс микробиом кишечника и кожи, известный как дисбактериоз, связан с заболеваниями кожи, такими как акне, розацеа, псориаз и атопический дерматит.

"Большинство из нас знакомы с тем, как гормональные изменения могут вызвать сыпь на коже или акне. Благодаря сбалансированному питанию и образу жизни, который поддерживает здоровые гормоны, мы можем улучшить состояние кожи", – добавляет она.

Йо-йо диета

Еще одна вредная привычка – йо-йо диета, которая может влиять на кожу и общее здоровье. "Исследования показывают, что беспорядочное питание связано с акне, поэтому контроль над этими привычками может улучшить состояние кожи. Ограничительные пищевые привычки и йо-йо диеты увеличивают стресс (аллостатическая нагрузка), что негативно влияет на кожу", – говорит диетолог Рэйчел Файн.

Недостаточное количество пробиотических продуктов

Одной из худших привычек для более чистой кожи является недостаточное потребление пробиотиков. "Нужны дополнительные исследования, чтобы понять связь между кишечником и кожей, но считается, что состав кишечного микробиома влияет на заболевание кожи. Одно исследование показало, что пробиотики снижают частоту экземы (атопического дерматита) по сравнению с плацебо, что свидетельствует об эффективности пробиотических добавок в предотвращении экземы", – говорит Ли.

Диета с высоким содержанием рафинированных углеводов

Макароны, белый хлеб и пакетированные сладости – эти продукты следует избегать не только для общего здоровья, но и для кожи.

Рафинированные углеводы, такие как белый рис, белый хлеб, выпечка и сладости, имеют высокий гликемический индекс (ГИ), что повышает уровень сахара в крови. Исследования показывают, что продукты с высоким ГИ могут ухудшить акне. Высокий уровень сахара в крови также стимулирует секрецию андрогенов, которые способствуют появлению акне", – объясняет Ли.

Диета с низким содержанием клетчатки

Диета с низким содержанием клетчатки может вызывать тусклость кожи. Пребиотики и клетчатка важны для здоровья кишечника, а следовательно, и для кожи. Пребиотики действуют как еда для полезных бактерий в кишечнике. Пребиотики можно найти в луке, чесноке, спарже, овсе и яблоках. Клетчатка питает здоровые кишечные бактерии, производящие противовоспалительные соединения, важные для здоровья кожи, метаболизма, мозга и иммунитета", – отмечает Ли.

Западная диета

Закономерность очевидна: обработанная пища вредит вашей коже. "Западные диеты, богатые обработанными продуктами и рафинированными углеводами, приводят к воспалению, что может приводить к акне и высыпаниям. Противовоспалительная диета полезна для кожи. Она включает цельную пищу, богатую омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами", – говорит Ли.

Поэтому, чтобы выглядеть хорошо и иметь сияющую кожу, избегайте обработанных продуктов и выбирайте более здоровые альтернативы.

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