Пищевые привычки, помогающие контролировать вес в 60 лет

Похудение в любом возрасте требует устойчивого и здорового подхода, особенно после 60 лет, когда метаболизм замедляется, а образ жизни меняется. В этом возрасте следует избегать диет с жесткими ограничениями и сосредоточиться на долговременных привычках, таких как сбалансированное питание и физическая активность.

Видео дня

Также важно учитывать потребности организма, добавляя больше белка, клетчатки и здоровых жиров в рацион. Как можно адаптировать питание к возрастным изменениям, рассказали в Eat This, Not That.

Контролируйте уровень калорий

Чтобы эффективно худеть, важно питаться регулярно, а не сокращать еду до минимума. Метаболизм лучше работает, когда организм получает небольшие порции пищи каждые 2-3 часа. Это помогает контролировать голод и поддерживать оптимальное сжигание калорий. Поэтому сбалансированные приёмы пищи важны даже с возрастом, ведь они поддерживают здоровый обмен веществ.

Добавьте больше белка

Белок помогает быстрее насытиться и дольше оставаться сытыми, что важно для контроля калорий и похудения после 60 лет. Добавляйте белок в каждый прием пищи, чтобы избегать переедания. На завтрак подойдут яйца или греческий йогурт, для перекусов — творог, а на обед и ужин выберите мясо, рыбу или птицу. Это поможет создать дефицит калорий и уменьшить жир на животе.

Употребляйте пищу с высоким содержанием устойчивого крахмала

Для здорового похудения добавьте в рацион продукты с устойчивым крахмалом. Они способствуют процессу ферментации полезными бактериями в кишечнике, что улучшает чувствительность к инсулину и уменьшает жировые отложения на талии. Для достижения этого эффекта ешьте овсянку, кешью, бобовые или чечевицу. Такая еда легко включается в ежедневный рацион и дает быстрый результат.

Не пренебрегайте клетчаткой

Клетчатка важна для общего здоровья, особенно после 60 лет, поскольку помогает контролировать аппетит и поддерживает здоровье кишечника. Высокое содержание клетчатки способствует уменьшению вздутия и улучшает пищеварение. Чтобы достичь рекомендованных 25-30 граммов клетчатки в день, добавьте к утреннему йогурту печенье с клетчаткой или выбирайте фрукты и орехи в качестве перекуса.

Добавьте жирную пищу с высоким содержанием белка

Жирная рыба является отличным источником белка и жирных кислот омега-3, способствующих здоровому старению и уменьшению жира на животе. Также она содержит витамин D, который помогает регулировать гормоны голода. Поэтому употребляйте 2-3 порции морепродуктов в неделю для достижения наилучших результатов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие пищевые привычки помогают поддерживать стройность с возрастом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.