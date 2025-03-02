Пищевые привычки, ведущие к деменции: научные факты

Наш мозг, как и все тело, меняется с годами, но некоторые факторы могут ускорять этот процесс. Одним из ключевых факторов является питание, ведь некоторые продукты способны негативно влиять на память, концентрацию и когнитивные функции.

Видео дня

Научные исследования показывают, что переизбыток сахара, ультраобработанная пища, красное мясо и жареные блюда могут способствовать воспалению мозга и даже повышать риск деменции. Чтобы сохранить ясность ума, важно знать, каких продуктов следует избегать. Их список опубликовало издание eatthis.com.

Чрезмерное потребление красного мяса

Одним из факторов, влияющих на работу мозга, есть взаимосвязь между кишечником и нервной системой. Несбалансированный микробиом может нарушать химический баланс в мозге, влияя на выработку таких нейромедиаторов как дофамин, серотонин и норадреналин, которые играют важную роль в обучении и памяти.

Исследование, опубликованное в European Heart Journal, выявило, что чрезмерное потребление красного мяса повышает уровень N-оксида триметиламина (TMAO), производимого кишечными бактериями. Повышенная концентрация TMAO может быть связана с более высоким риском инсультов и инфарктов.

Кроме того, нарушение микрофлоры кишечника может приводить к хроническому воспалению, в том числе в мозге, что негативно влияет на кровообращение и способствует развитию болезни Альцгеймера.

Избыток сахара в рационе

Фруктоза, природный сахар, содержащийся во фруктах, также присутствует в виде тростникового сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы (HFCS) – подсластителя, часто добавляют в напитки и обработанные продукты.

Тростниковый сахар и HFCS широко используются в газированных напитках, выпечке, соусах и даже консервированных супах. Постоянное их потребление может иметь серьезные последствия для мозга.

Исследования на грызунах показали, что большое количество фруктозы в рационе нарушает работу нейронов и может вызвать проблемы с памятью и обучением.

"Долгосрочное потребление фруктозы может негативно влиять на способность мозга к обучению и запоминанию", - отмечает Фернандо Гомес-Пинилья, доктор наук из Калифорнийского университета.

Ультраобработанная еда

Если вы регулярно употребляете продукты из коробок и банок, стоит задуматься об их вреде. Недавнее исследование показало, что если более 20% суточных калорий поступает из ультраобработанных продуктов, это ускоряет когнитивный спад, в частности ухудшает память и исполнительные функции.

Согласно исследованию, люди, употреблявшие много обработанной пищи, имели на 28% быстрее ухудшение когнитивных способностей и на 25% быстрее теряли исполнительные функции по сравнению с теми, кто выбирал натуральные продукты.

К ультраобработанным продуктам относятся замороженные полуфабрикаты, картофельные чипсы, магазинная выпечка, готовые хлопья, сладкие напитки.

Жареная еда

Жареный картофель, курица, закуски в кляре и другие жареные продукты относятся к наиболее обработанным и одновременно самым опасным для организма. Они могут провоцировать хроническое воспаление, приводящее к повреждению сосудов и повышенному риску развития инсульта.

Исследование с участием более 18 000 человек подтвердило: те, кто потреблял больше жареной пищи, имели самые низкие результаты тестов на память и когнитивные способности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая пища поможет предотвратить болезнь Альцгеймера.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.