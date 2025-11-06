Пищевые враги долголетия: что после 60 вредит вашему телу

После 60 лет организм претерпевает естественные изменения – замедляется обмен веществ, ослабевает иммунитет и повышается риск хронических болезней. Именно поэтому питание в этом возрасте играет ключевую роль в поддержании энергии, крепкого здоровья и хорошего самочувствия.

Некоторые продукты, которые раньше казались вполне безопасными, могут теперь приносить больше вреда, чем пользы. Диетологи назвали eatthis.com самые распространенные из них – и объяснили, почему после 60 их лучше исключить из рациона.

Ростки

Несмотря на то, что ростки часто считают "суперфудом", для людей старшего возраста они могут быть опасными.

"В ростках могут размножаться бактерии сальмонеллы и кишечной палочки, которые вызывают отравление", – объясняет диетолог Мелисса Митри.

С возрастом иммунная система ослабевает, поэтому риск серьезного пищевого отравления после употребления таких продуктов значительно возрастает. Эксперты советуют выбирать более безопасные альтернативы – например, хорошо промытые овощи или приготовленные бобовые.

Переработанное мясо

Обработанные мясные изделия, например колбасы, сосиски или ветчина, стимулируют воспалительные процессы в организме.

"К продуктам, усиливающим воспаление, относится именно переработанное мясо. Старение – это естественный воспалительный процесс, поэтому лучше делать выбор в пользу свежих и цельных продуктов: фруктов, овощей, цельнозерновых каш и мяса без обработки", – отмечает эксперт по питанию Джейми Ринкер.

Если хочется позволить себе любимый хот-дог, делайте это изредка – раз в неделю или даже раз в месяц.

Выпечка

Сладкая выпечка – пончики, булочки или пирожные – может быть особенно вредной после 60 лет.

"Она содержит много калорий, жиров и сахара, поэтому начинать день с подобных лакомств – плохая идея. Такие продукты способствуют набору веса, не дают ощущения сытости и только усиливают тягу к сладкому в течение дня", – предостерегает диетолог Джули Аптон.

Лучше заменить выпечку на более питательные завтраки – овсянку, йогурт с фруктами или яйца.

Сладкая вода

Газированные напитки не приносят пользы в любом возрасте, а после 60 лет – особенно вредны.

"Они тесно связаны с ожирением, метаболическим синдромом и повышенным риском развития диабета и сердечных заболеваний", – говорит Аптон.

Кроме того, сода вымывает кальций из организма, ослабляя кости, что опасно при возрастной склонности к остеопорозу. Лучшая альтернатива – чистая вода или травяные чаи без сахара.

Жареные блюда

После 60 лет метаболизм замедляется, поэтому стоит быть особенно осторожными с жареной пищей.

"Любые жареные блюда – неудачный выбор в старшем возрасте. Они чрезвычайно калорийные, провоцируют ожирение, проблемы с сердцем и затрудняют контроль за потреблением калорий", – отмечает Аптон.

Вместо этого эксперты советуют готовить пищу на пару, запекать или тушить – так она сохраняет вкус и пользу без вреда для здоровья.

Конфеты

Привычка тянуться к сладостям может иметь серьезные последствия.

"Обычный сахар не дает никакой питательной ценности, зато повышает риск ожирения, сердечных заболеваний и резистентности к инсулину – одного из ключевых факторов диабета 2 типа", – объясняет диетолог Меган Рузвельт.

Избыток сахара также может ухудшать настроение, влиять на память, повышать давление и даже увеличивать риск деменции и некоторых видов рака. Уменьшите количество сладкого в рационе, заменив его фруктами или небольшой порцией тёмного шоколада.

Вывод

После 60 лет организм становится более уязвимым, поэтому важно избегать продуктов, которые повышают риск воспалений, хронических заболеваний или отравлений. Сбалансированное питание, достаточное количество воды и умеренность во всем помогут вам оставаться здоровыми, активными и бодрыми еще долгие годы.

