Пить или не пить: города с наихудшим качеством воды в США

Качество воды в США значительно отличается от города к городу. Некоторые населенные пункты могут похвастаться чистой и безопасной водой, а другие постоянно сталкиваются с загрязнением и проблемами инфраструктуры.

Новое исследование Lawn Starter определило 200 городов по уровню качества питьевой воды и показало, кто оказался на дне списка. Издание eatthis.com опубликовало пять городов с худшими показателями и рассказало об их проблемах с водоснабжением.

Стартап Lawn Starter, специализирующийся на уходе за газонами, составил рейтинг из 200 городов США по показателям качества воды. Оценивались такие факторы, как состояние сантехники, удовлетворенность жителей и соблюдение стандартов безопасности воды. Лидер рейтинга, Колумбус, штат Огайо, набрал 81,03 балла, а последний город получил менее половины этого показателя.

Мэттери, Луизиана

Мэттери, находящийся на южном берегу озера Пончартрейн и являющийся пригородом Нового Орлеана, получил 41,08 балла, заняв 195 место. Прошло более 15 лет после урагана Катрина в августе 2005 года, однако проблемы с качеством воды до сих пор привлекают внимание.

В 2006 году Совет защиты природных ресурсов совместно с Народным экологическим центром обнаружил "доказательства смешанного бактериального загрязнения в трех образцах воды". А в 2019 году BuzzFeed News получил "секретные документы", которые свидетельствовали, что "Новый Орлеан не проводил тестирование на свинец в домах с высоким риском". Всего несколько дней назад местные новости FOX8 сообщили о прорыве водопровода, из-за которого "обесцвеченная и вонючая канализационная вода" попала в канал, ведущий к озеру.

Кейп-Корал, Флорида

Город на юго-западе Флориды, недалеко от Форт-Майерса, набрал 40,86 балла, заняв одно из последних мест в рейтинге. Кейп-Корал окружен многочисленными каналами и водными путями, а расположение возле Мексиканского залива делает его уязвимым к загрязнениям.

В августе 2019 года жители заметили предупреждение о потенциальных загрязнителях в счетах за воду, хотя чиновники заверили, что вода была безопасной для питья. По данным Рабочей группы по охране окружающей среды, в воде города обнаружили 10 загрязнителей, пять из которых превышали нормы, но вода соответствовала федеральным стандартам.

Оушенсайд, Калифорния

С 39,79 балла Оушенсайд занял сразу ниже Кейп-Корал. Город на побережье Тихого океана между Лос-Анджелесом и Сан-Диего ранее испытывал проблемы со свинцом в воде, хотя последние отчеты свидетельствуют о безупречном качестве.

По уровню удовлетворенности жителей город занимает 157 место, а по уязвимости инфраструктуры – 182.

Морено-Уэлли, Калифорния

Расположенный к востоку от Лос-Анджелеса, Морено-Вэлли получил 39,54 балла из-за высокого риска стихийных бедствий. По уровню удовлетворенности город занимает 157 место, а инфраструктурная уязвимость – 188.

Гарден-Гроув, Калифорния

Еще один город Лос-Анджелеского района, Гарден-Гроув, возглавил антирейтинг с 37,9 балла – самый низкий показатель среди 200 городов.

"Южная Калифорния постоянно оказывается внизу нашего рейтинга, хотя другие регионы штата демонстрируют средние и высокие показатели. Некоторые города, такие как Гарден-Гроув, хорошо справляются с соблюдением стандартов, но главная проблема Южной Калифорнии – уязвимость инфраструктуры. В Гарден-Гроув большая доля домов без полноценной сантехники или кухни", – говорится в отчете.

