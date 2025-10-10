Вода перед сном: полезная привычка или ошибка, которая вредит вашему телу
Вода является жизненно необходимой для каждой клетки нашего организма – без нее невозможно нормальное функционирование ни одной системы. Однако даже такой полезный элемент может стать проблемой, если употреблять его в неправильное время.
Многие привыкли перед сном выпивать стакан воды, считая это полезной привычкой, но специалисты предупреждают: такое действие может навредить как качеству сна, так и процессу похудения. Почему не стоит пить воду перед отдыхом и когда на самом деле лучше всего это делать – объясняют эксперты eatthis.com.
Почему вода перед сном может быть вредной?
Пить воду – привычка полезная, но перед сном она может навредить вашему сну. Диетолог Эрин Палински-Вейд объясняет: "Если вы выпьете много воды перед тем, как лечь, то, вероятно, будете просыпаться несколько раз в течение ночи, чтобы сходить в туалет".
Недостаточный сон, в свою очередь, напрямую влияет на ваш вес. Ученые отмечают, что 6-8 часов полноценного сна – ключевой фактор для нормального метаболизма и снижения веса. Согласно исследованию, опубликованному в Environmental Health Perspectives, короткая продолжительность сна связана с повышенным риском ожирения, гипертонии и нарушением обмена веществ.
Чтобы избежать ночных пробуждений, Палински-Вейд советует ограничить потребление воды примерно за три часа до сна. За это время организм успеет усвоить жидкость, и вы сможете спокойно отдыхать, не просыпаясь посреди ночи.
Как поддерживать водный баланс в течение дня?
Важно понимать: совет не пить воду перед сном не означает, что нужно уменьшать общее потребление жидкости. Наоборот – поддерживать достаточный уровень гидратации необходимо.
Диетолог Джим Уайт советует пить примерно 1,9 литра (восемь стаканов по 240 мл) в день. Это количество способствует не только похудению, но и улучшает работу обмена веществ, помогает дольше оставаться сытым и поддерживает энергичность в течение дня.
К тому же, как свидетельствует исследование в журнале Obesity, женщины, которые придерживались различных популярных диет, но при этом пили больше воды, теряли вес эффективнее, чем те, кто потреблял меньше жидкости.
Совет от экспертов
Начните свое утро с большого стакана воды – это поможет запустить обмен веществ и зарядит энергией. После этого останется выпить всего семь стаканов в течение дня, чтобы достичь нормы.
Постоянное потребление воды положительно повлияет не только на фигуру, но и на состояние кожи, уровень энергии и общее самочувствие. Если вы планируете ложиться спать в 23:00, прекратите активно пить воду примерно в 20:00, чтобы организм успел ее усвоить. Так вы обеспечите себе спокойный семичасовой сон без ночных пробуждений. А утром – новый день и новый стакан чистой воды, с которого все начинается снова.
