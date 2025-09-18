Теплая вода вместо кофе: секрет здорового старта дня

Многие начинают свой день с кофе или чая, однако врачи советуют обратить внимание на значительно более простой напиток. Теплая вода утром может стать полезной привычкой, которая поддерживает организм.

Она помогает наладить работу пищеварительной системы, ускорить метаболизм и даже положительно влияет на кровообращение. Эксперт объясняет express.co, почему стоит сделать эту практику частью утреннего ритуала.

Доктор Кунал Суд подчеркнул, что теплую воду следует пить сразу после пробуждения. Он назвал три ключевых преимущества этого привычного, но недооцененного напитка.

"Есть три причины, почему вам следует начать пить больше воды натощак. Теплая вода может улучшить процесс пищеварения, помочь в снижении веса, способствовать нормализации кровообращения. Во-первых, это улучшит ваше пищеварение. Считается, что теплая вода помогает растворять продукты, которые организму труднее переработать", – отметил он.

Также он напомнил о научном исследовании, опубликованном в журнале Gastroenterology Nursing в 2016 году. В нем отмечалось, что вода с температурой около 37°C положительно влияет на работу кишечника и может уменьшать проявления запоров.

Второй причиной врач назвал помощь в похудении. "Теплая вода может временно ускорить ваш метаболизм. Организму нужно затратить энергию, чтобы поднять температуру тела после употребления теплой воды. Это небольшое, но ощутимое увеличение скорости метаболизма способствует сжиганию калорий", – рассказал он.

Не менее важной пользой доктор Суд считает влияние на кровообращение. Ведь теплая вода расширяет сосуды. В то же время он предупредил: "Важно помнить, что вода не должна быть слишком горячей, чтобы избежать риска ожогов".

