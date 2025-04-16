Питание для долголетия: что есть, чтобы оставаться здоровым до 70 лет

Исследование, продолжавшееся более трех десятилетий, выявило важные факты влияния воздействия питания на здоровое старение. Ученые проанализировали рационы и состояние здоровья более 105 000 человек и выяснили, какие продукты помогают сохранять хорошее физическое и психическое здоровье до 70 лет.

Видео дня

Оказалось, что правильное питание, богатое растительной пищей и с умеренным потреблением животных продуктов, имеет решающее значение для предотвращения хронических заболеваний. Издание рассказывает о шести важнейших продуктах, способствующих здоровому старению.

Исследователи выделили восемь пищевых моделей, наиболее способствовавших здоровому старению. Во всех них наблюдается общая особенность – ключевую роль играют шесть групп продуктов: овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, ненасыщенные жиры, бобовые и орехи. Участники также потребляли ограниченное количество качественной животной пищи, в частности, рыбы и некоторых молочных продуктов.

Фрэнк Ху, один из авторов исследования, отметил: "Раньше исследователи изучали влияние питания на отдельные болезни или на продолжительность жизни. Мы же задали вопрос: как рацион влияет на способность человека сохранять независимость и хорошее качество жизни в возрасте?"

В результате было установлено, что примерно 9,3% участников исследования (т.е. около 9800 человек) смогли с возрастом сохранить здоровье без серьезных хронических заболеваний.

Особого внимания заслуживает одна из моделей питания – Индекс альтернативного здорового питания (AHEI). Он оценивает продукты и питательные вещества, в зависимости от того, насколько они способствуют профилактике болезней. Люди, чей рацион получил самые высокие оценки по AHEI, имели на 86% более высокие шансы оставаться здоровыми в 70 лет, чем те, чья диета была на нижнем уровне этого индекса.

Согласно принципам AHEI следует ограничить потребление красного и обработанного мяса, рафинированных зерновых, продуктов с избыточным содержанием натрия и сладких напитков. В рационе должна преобладать пища растительного происхождения.

Все пищевые модели, которые изучались в рамках исследования, указывают на один важный факт: высокий уровень потребления ультраобработанных продуктов снижает шансы здорового старения.

Профессор Марта Гуаш-Ферре из Копенгагенского университета, которая также принимала участие в исследовании, подчеркнула: "Поскольку сохранение активности и независимости является важной целью как для отдельных лиц, так и для общества в целом, изучение факторов здорового старения имеет большое значение.

Наши выводы показывают, что рацион, сосредоточенный на растительных продуктах с умеренным добавлением полезной животной пищи, способствует долговременному здоровью и может стать основой для формирования будущих рекомендаций по питанию".

В то же время профессор Монреальского университета Энн-Джули Тесье, которая была главным автором исследования, отметила: "Не существует единой универсальной диеты для всех. Здоровое питание должно быть адаптировано к индивидуальным потребностям и вкусовым вкусам человека".

Ранее OBOZ.UA объяснял, какой салат может способствовать долголетию.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.