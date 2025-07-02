Питание, повышающее фертильность: советы диетолога

Рацион питания играет ключевую роль в репродуктивном здоровье как женщин, так и мужчин. Правильно подобранные продукты могут повысить шансы на зачатие и поддержать здоровое течение беременности.

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Исследования показывают, что питательные вещества способны влиять на качество спермы и яйцеклеток. Издание eatthis.com опубликовало список продуктов, которые могут способствовать повышению фертильности, по словам эксперта по питанию.

Женщины часто шутят, что во время беременности "едят за двоих", но, как подчёркивает диетолог Джанин Хигби, питание до зачатия может иметь ключевое значение. Оно не только влияет на вероятность забеременеть, но и на течение самой беременности.

Проблема бесплодия – общая для обоих полов

Медицинское определение бесплодия – это ситуация, когда пара не может зачать ребенка в течение года активных попыток. Такая ситуация случается примерно у каждой шестой пары. При этом мужской фактор является причиной примерно в 50% случаев, когда пара обращается за помощью к врачам.

Последние несколько десятилетий ученые фиксируют устойчивое снижение концентрации и общего количества сперматозоидов у мужчин, что совпадает с увеличением количества людей с лишним весом и ухудшением рациона питания. Авторы трех метаанализов пришли к выводу, что "существует четкая и стабильная связь между избыточным весом, ожирением и снижением качества спермы и фертильности пары, но четких диетических рекомендаций для мужчин до сих пор нет".

Оптимальный выбор – средиземноморский стиль питания

"Я рекомендую измененную версию средиземноморской диеты для мужчин и женщин, которые хотят улучшить свою фертильность, забеременеть и поддержать здоровую беременность", – говорит Хигби.

Такой рацион включает много овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла. Все эти продукты содержат необходимые питательные вещества для качественной работы репродуктивной системы.

Поскольку гормональный баланс и чувствительность к инсулину тесно связаны с фертильностью, Хигби советует: "Вместо того, чтобы сосредотачиваться на макаронах, рисе или хлебе, стоит отдавать предпочтение овощам с высоким содержанием крахмала и бобовым, которые богаты клетчаткой".

Продукты, поддерживающие способность к зачатию

Яркие овощи и фрукты яркого цвета

Насыщенный цвет свидетельствует о содержании фитонутриентов – антиоксидантов, которые защищают сперматозоиды от окислительного стресса. Это особенно важно, поскольку сперматозоиды очень уязвимы к повреждению. Кроме того, яркие фрукты и овощи являются источником витаминов, минералов и клетчатки, что способствует качеству яйцеклеток и сперматозоидов.

Зелень с листьями

Фолат – жизненно важное питательное вещество для развития плода и репродуктивного здоровья. Его высокий уровень в рационе связан со значительно меньшим риском развития мужского бесплодия. Исследование показало, что мужчины с самым высоким уровнем потребления фолата с пищей имели на 87% более низкий риск олиготератоспермии (форма бесплодия), чем те, кто потреблял его меньше всего. Название фолата происходит от латинского слова folium – "листья", поэтому не трудно запомнить, что листовая зелень является его естественным источником.

Лосось

Жирная рыба, в частности лосось, богата омега-3 жирными кислотами (EPA и DHA), которые положительно влияют на фертильность. Омега-3 снижают воспалительные процессы, улучшают чувствительность к инсулину и повышают качество спермы. Одно из исследований показало, что у мужчин, которые потребляли больше рыбы, зачатие происходило быстрее, а риск бесплодия был ниже.

Грецкие орехи

В грецких орехах содержится много α-линоленовой кислоты – это растительная форма омега-3, а также антиоксиданты и микроэлементы, в частности фолат. В ходе одного эксперимента 117 мужчин употребляли по 75 граммов (примерно ¾ стакана) грецких орехов ежедневно в течение трех месяцев. В результате у них существенно улучшились показатели подвижности, формы и жизнеспособности сперматозоидов по сравнению с контрольной группой.

Авокадо

Хотя источниками мононенасыщенных жиров в средиземноморской диете также являются орехи, семена и оливковое масло, исследования показали: именно авокадо наиболее эффективно поддерживает репродуктивное здоровье женщин. У женщин, которые проходили процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), самый высокий уровень потребления таких жиров был связан с 3,5-кратным ростом шансов на успешную имплантацию эмбриона и рождение ребенка.

Бобовые культуры и фасоль

Эти растительные продукты содержат негемовое железо и вегетарианский белок. Согласно данным широкого исследования, растительные источники белка и железа снижают риск бесплодия, связанного с нарушением овуляции, что наблюдается примерно в 18-30% случаев. Кроме того, потребление фасоли положительно влияет на качество спермы.

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