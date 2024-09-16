Питательная сила яиц: секреты здорового питания от диетолога

Если бы вам пришлось выбирать универсальный продукт, который можно есть на завтрак, обед, ужин, яйца стали бы идеальным вариантом. Они подходят для разных блюд.

Кроме того, вареное яйцо – это быстрый и простой перекус, который легко хранить в холодильнике. Этот продукт поможет вам оставаться сытым и не добавит лишних калорий, что особенно важно во время похудения. Больше о калорийности яиц и том, почему они являются отличным дополнением к вашей диете, пишет eatthis.com.

Большое яйцо содержит около 72 калорий и обеспечивает шесть граммов белка. К примеру, большая яичница на завтрак даст вам только 91 калорию, а если сделать омлет, это будет около 94 калорий.

Диетолог Эми Гудсон рассказывает, почему яйца следует включить в свой рацион.

Они богаты белоком

"Одно большое яйцо содержит шесть граммов белка. Белок способствует замедлению пищеварения, что помогает вам дольше оставаться сытыми", – отмечает Гудсон.

Некоторые люди предпочитают есть только белки, оставляя желтки. Но Гудсон отмечает, что белок яйца содержит всего четыре грамма белка. Если не есть желток, вы теряете граммы важных питательных веществ, поэтому пренебрегать им не стоит.

Они полезны для мозга

Гудсон также подчеркивает, что яйца являются источником холина – питательного вещества, важного для функционирования мозга. "Холин способствует улучшению памяти и настроения, а также помогает в развитии мозга и поддерживает его работу в старшем возрасте", – объясняет она.

Они содержат редкие питательные вещества

В рацион следует добавить яйца, поскольку они содержат питательные вещества, такие как омега-3 жирные кислоты, витамин D и витамин B12. По словам Гудсона, хотя эти вещества можно найти и в других продуктах, их наличие в яйцах делает этот продукт настоящим источником ценных элементов.

Это универсальный продукт

Чтобы ваш путь к здоровому питанию был успешен, следует делать блюда простыми в приготовлении. "Яйца можно готовить разными способами, поэтому они подходят для любой трапезы. Вы можете сделать яичницу с овощами на завтрак, добавить яйца к авокадо-тосту или приготовить вкрутую сваренное яйцо для перекуса. На обед или ужин яйца также отлично подойдут к салату каши", – говорит Гудсон.

Когда готовите яйца, следует обращать внимание на способ приготовления. Гудсон рекомендует использовать минимум масла или сливочного масла. "Немного жира – это нормально, но не переусердствуйте. Сочетайте яйца с овощами для любого блюда в течение дня", – добавляет она.

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