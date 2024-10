План питания, который может избавить от 19% излишнего жира: о чем говорит наука

Если вам тяжело похудеть, причиной этого может быть замедленный метаболизм. Однако, согласно новому исследованию, ускорить метаболизм и обмен веществ можно с помощью простых изменений в питании.

В частности, именно веганская диета с низким содержанием жира повышает скорость сжигания калорий на 19% всего за 16 недель, что может помочь быстрее добиться результатов в похудении. Как это работает и что следует учитывать, рассказали в Eat This, Not That.

Как именно растительная влияет на обмен веществ и насколько она эффективна в похудении, исследовала команда ученых во главе с Ханой Кахлевой. В эксперименте приняли участие более 3000 взрослых, из которых 244 человека с избыточным весом без диабета придерживались веганской диеты с низким содержанием жира в течение 16 недель. Эта диета без ограничения в калориях состояла из 75% углеводов, 15% белков и 10% жиров. Другая группа не меняла своих пищевых привычек.

В начале исследования команда измерила вес, состав тела, уровень холестерина и метаболические показатели участников. В конце эксперимента те, кто придерживался растительной диеты, похудели в среднем на 6,4 кг и увеличили количество сожженных калорий после еды на 19%.

Кроме потери веса и повышения сжигания калорий, группа, которая придерживалась растительной диеты, заметила:

значительную потерю жира, включая опасный жир на животе;

заметное снижение инсулинорезистентности, что связано с диабетом и предиабетом;

значительное снижение уровня холестерина ЛПНП, что вредно для здоровья сердца.

Согласно полученным результатам, команда исследователей пришли к выводу, что веганская диета с низким содержанием жира может быть эффективной, поскольку снижает общее потребление калорий и ускоряет метаболизм.

Однако, если вы планируете перейти на такую диету, следует учесть возможный недостаток витамина B12, которого часто не хватает в растительных рационах. А потому, рекомендуется получать дополнительные источники этого витамина. Также стоит дождаться новых исследований о пользе диеты для людей с диабетом.

