Тайные способы, способствующие ежедневному сожжению калорий

Если вы планируете сбросить лишние 2-5 килограммов, сосредоточьтесь на качестве вашей диеты, отдавая предпочтение целостной пище. Также, вы можете добавить в свой график регулярные физические упражнения, а также полезные привычки, в частности уменьшение потребления алкоголя и сахара.

Используйте простые, эффективные стратегии, рекомендованные специалистами, чтобы поддержать свои усилия. Что именно может способствовать улучшению вашей жизни и достижению фитнес-целей, рассказали в Eat This, Not That.

Поддерживайте прохладу в помещении

Попробуйте снизить температуру в доме, офисе или автомобиле на несколько градусов. Это заставит ваше тело сжигать больше калорий, которые нужны для согревания. Кроме того, низкая температура может стимулировать выработку витамина А, который превращает белый жир в более полезный бурый жир. Такой простой совет может помочь в контроле веса без дополнительных добавок.

Заблаговременно подготовьте спортивную сумку

Перед утренней тренировкой стоит подготовить все необходимое вечером, чтобы избежать лишних решений и препятствий. Это поможет сохранить фокус на цели и предотвратить возможные оправдания, которые могут возникнуть утром. Соберите вещи для тренировки заранее, чтобы облегчить себе выход из дома. Это обеспечит соблюдение вашей программы без лишних усилий.

После пробуждения выпейте стакан воды

Перед утренней активностью обеспечьте организм достаточным количеством воды. Употребляйте около 500 мл воды, чтобы повысить метаболизм на 30% и старайтесь выпивать до 6 чашек в день. Таким образом вы можете сжечь до 17 400 калорий в год, что способствует потере веса.

Поддерживайте метаболизм в течение дня

Для ускорения метаболизма и сжигания жира в течение дня, используйте короткие активные периоды. Например, несколько раз в день выбирайте лестницу вместо лифта, что поможет повысить пульс и сжечь больше калорий без формальных тренировок.

Капризничайте

Исследования показали, что без движения мышцы теряют активность, что приводит к снижению обмена веществ. Поэтому старайтесь оставаться активными в течение дня, даже в простых делах, чтобы поддерживать процесс сжигания жира. Таким образом, даже если вы не занимаетесь активными упражнениями, старайтесь выполнять простое движение, например, во время капризов, что также может поддерживать ваш метаболизм.

Слушайте мотивирующую музыку

Подготовьте свою любимую музыку, которая вдохновляет вас утром, чтобы мотивировать себя, когда будет звонить будильник. Это поможет вам легче просыпаться в раннее время и улучшит ваше настроение.

Употребляйте белок на завтрак

Начните день с завтрака с высоким содержанием белка. Это поможет увеличить мышечную массу, что способствует сжиганию большего количества калорий. Таким образом вы будете чувствовать сытость дольше, что уменьшит желание сделать лишний или вредный перекус. Попробуйте завтрак из половины банки черной фасоли, трех яиц и горсти шпината, который можно приготовить всего за 5 минут.

Воспользуйтесь беговой дорожкой

Чтобы эффективно сжигать жир, включайте в свой режим физические упражнения средней и высокой интенсивности. Бег и ходьба на беговой дорожке является одним из лучших способов сжигания калорий. Например, за тренировку в течение 30 минут на скорости 12 км/ч поможет потерять до 465 калорий при весе 82 кг.

