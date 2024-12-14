Чудо-планка: секрет тренировок тех, кто в отличной форме

Йога – это больше, чем просто физическая активность; это путь к гармонии тела и души. Одним из самых эффективных упражнений в этой практике является планка, помогающая укрепить кор и улучшить физическую форму.

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Планка стала любимой среди тех, кто стремится поддерживать баланс между силой, гибкостью и стойкостью. Инструктор по йоге Мэтт Вестон рассказал eatthis.com, почему именно это упражнение является ключевым для здоровой и активной жизни.

Почему йога полезна здоровью?

Йога обладает множеством преимуществ, которые оценят и новички, и опытные специалисты. Эта практика способствует улучшению гибкости, укреплению мышц, повышению энергии, поддержанию метаболизма и даже потере лишнего веса. Кроме того, йога помогает снять напряжение после тяжелого дня, а также развивает стойкость к стрессу в будущем.

Роль планки в укреплении мышц кора

Вестон подчеркивает, что сильный кор – это основа любой йога-практики. Классическая планка является ключевым упражнением, которое помогает людям с превосходной физической подготовкой укрепить пресс. "Сильный корр важен для освоения более сложных поз, стабилизации тела и улучшения баланса, что снижает риск травм. Кроме того, подтянутый пресс – это всегда приятный бонус", – отмечает инструктор. Планка является изометрическим упражнением, которое активизирует все основные мышцы живота, плечи, ягодицы и т.д.

Надежный кор также положительно влияет на выполнение повседневных задач и улучшает спортивные результаты. Это упражнение помогает мышцам спины, таза, бедер и живота работать в гармонии.

Как делать классическую планку?

Для правильной техники планки расположите запястье прямо под плечами. Примите положение для отжиманий, поднявшись на пальцы ног. Смотрите на край йога-мата, держите спину ровной, а пресс – напряженным. Сожмите пупок до позвоночника, активируя мышцы коры.

Вестон советует: "Я рекомендую включать планку в ежедневные тренировки, чтобы добиться максимальной пользы и общего тонуса. Попробуйте удерживать позицию как можно дольше, не теряя правильной техники".

Приоритет фитнеса и ухода за собой

По словам Вестона, люди с отличной физической формой делают фитнесс и заботу о себе ежедневным приоритетом, даже если их график очень напряжен. Регулярная подвижность оказывает положительное влияние как на тело, так и на ум. Поэтому создайте свое пространство для йоги и медитации или посещайте студию для тренировок.

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