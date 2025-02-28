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Пластиковые стаканчики: почему следует выбирать другую посуду, если хотите защитить иммунитет

Руслана Стрелец
Новости медицины
1 минута
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Пластиковые стаканчики: почему следует выбирать другую посуду, если хотите защитить иммунитет

Летние вечеринки часто не обходятся без пластиковых стаканчиков. Однако, несмотря на их удобство, такая посуда представляет серьезную угрозу для здоровья.

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Ученые и медицинские эксперты предупреждают о рисках, несущих потребление пластика, выделяемого из одноразовых стаканов. Издание eatthis.com рассказывает, как пластиковая посуда может повлиять на ваше здоровье и почему стоит задуматься перед их использованием.

Как пластиковые стаканчики могут помешать здоровью?

Эксперты отмечают, что главная опасность использования пластиковых стаканчиков заключается в том, что они могут вызвать болезни. Это происходит двумя путями, и первый из них связан с попаданием микроскопических частиц пластика в организм.

"Недавнее исследование, опубликованное в журнале Chemosphere, показало, что одноразовый пластиковый стакан может выделять около 3 миллиграммов пластика", – объясняет врач-натуропат Эми Нойзил.

Воздействие микропластика на иммунитет

Диетолог Нийла Карсон предостерегает, что потребление из стаканчиков с высоким содержанием бисфенола А может повлечь за собой снижение иммунитета. Она также подчеркивает, что беременным женщинам особо не рекомендуется использовать такую посуду.

Еще одна опасность – распространение бактерий

Второй риск, связанный с пластиковыми стаканчиками, гораздо проще: они способствуют распространению микробов. Диетолог Лиза Ричардс объясняет: "Такие стаканы обычно используют на массовых мероприятиях, и нередко люди путают их, случайно принимая чужие. В результате до конца дня вы могли получить бактерии от других или передать собственные".

Она также отмечает, что на пластиковых стаканчиках часто скапливаются слюна и микробы. Если использовать тот же стакан в течение дня или нескольких дней, это может привести к размножению бактерий, которые попадут в ваш организм и повышают риск заболеваний.

Как избежать опасности?

Следует задуматься над более безопасными альтернативами. Лучшее решение – выбрать стеклянную посуду. Это не только экологически, но и будет способствовать сохранению здоровья и крепкого иммунитета.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская