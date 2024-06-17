Плогинг: экологическая тренировка, которой все увлекаются

Все уже слышали про последнюю технику тренировок под названием плогинг. Это уникальное новое упражнение предполагает регулярный бег трусцой или быструю ходьбу, когда вы собираете мусор на своем пути, чтобы обеспечить экологическую защиту.

Плогинг заботится не только о вашем здоровье, но и о планете. Мы собрали для вас много интересного об этой современной разновидности фитнеса.

Что такое плогинг?

Плогинг сочетает в себе слова бег трусцой и шведскую фразу "подхватить", "plocka upp". Это легкое упражнение, для которого не нужны дорогостоящие инструменты. Вы можете принять участие в этой модной тренировке везде, где заметите мусор.

Помимо социальной активности, плогинг также включает в себя различные тренировки, такие как наклоны, растяжки и приседания, когда вы участвуете в процессе сбора мусора.

Как и с чего начался плогинг?

Эти международные учения были начаты в Стокгольме, Швеция, в 2016 году Эриком Альстромом. Добираясь на работу, Альстром заметил на дороге мусор, который никто не позаботился собрать. Вскоре он начал убирать подстилку во время ежедневных пробежек, что привело к возникновению плогинга.

Он также открыл веб-сайт под названием Plogga, чтобы поощрить любителей фитнеса активно участвовать в этой деятельности.

Какие преимущества плогинга для здоровья?

Помимо заботы об окружающей среде, логинг также приносит пользу вашему физическому и психическому здоровью несколькими способами. Это аэробное упражнение для хорошего самочувствия великолепно для вашей сердечно-сосудистой системы.

Он снимает стресс и тревогу, ускоряя выработку эндорфинов в вашем организме. Полчаса плогинга уменьшают 288 калорий по сравнению с обычным бегом, уменьшающим 253 калории.

Как начать логинг?

Если вы хотите включить плогинг в свой фитнес-режим, тогда вооружитесь перчатками, мусорным мешком и наденьте свое любимое снаряжение для тренировок.

Вы также можете найти группу плагинга в вашем районе или встретиться на сайтах социальных сетей. Носите мусорный мешок поочередно в обеих руках, чтобы сбалансировать мышцы. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте безопасны на дороге.

Плогинг может быть ответом на огромную экологическую проблему

Экологи во всем мире поддержали это эффективное упражнение, которое может показаться небольшим с точки зрения благородного дела, но приносит решение для огромной глобальной проблемы.

Это простой способ устранить вред окружающей среде, собирая пластиковые отходы, такие как соломинки, кофейные чашки и бутылки из-под напитков. Плогинг – это способ сохранить окружающую среду, заботясь о себе.

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