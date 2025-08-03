По Европе распространяется смертельный вирус Западного Нила: что известно о болезни и есть ли вакцина в Украине

В последние недели по Европе стремительно распространяется вирус Западного Нила, вызывая серьезную обеспокоенность среди эпидемиологов и органов здравоохранения. Италия оказалась в эпицентре внимания из-за тревожного роста числа случаев заболевания и смертей.

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Последние данные указывают на серьезное ухудшение эпидемиологической ситуации, что вызывает опасения у местных властей и международных организаций здравоохранения. OBOZ.UA выяснил, в чем опасность этого вируса и есть ли вакцина в Украине.

В Италии люди гибнут от вируса

По информации Euronews, в итальянском регионе Лацио от вируса Западного Нила умерла 93-летняя женщина. Это было уже десятый смертельный случай из-за этого диагноза в Италии с начала 2025 года.

На прошлой неделе стало известно, что в Италии от вируса Западного Нила скончались три человека. В Салерно умер 76-летний мужчина, в Маддалоне –73-летний мужчина, а в Латине – 86-летний мужчина.

Итальянский национальный институт здравоохранения проинформировал, что в период с 24 по 30 июля в стране было зарегистрировано 57 новых случаев заражения вирусом Западного Нила. При чем среди подтвержденных случаев было зарегистрировано восемь смертей. Летальность существенно выросла и составляет 20% в 2025 году по сравнению с 14% годом ранее.

По последним данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости, случаи заболевания вирусом Западного Нила были зарегистрированы в Италии, Греции, Румынии, Болгарии и Франции. В нынешнем сезоне передачи вируса впервые зарегистрировали 25 случаев местного заражения вирусом в одном регионе Болгарии и Франции.

Готова ли Украина к угрозе?

Украина, как и другие Европы, находится в потенциальной зоне риска по распространению вируса Западного Нила, особенно учитывая климатические изменения и наличие благоприятных условий для комаров. Украинские специалисты в области эпидемиологии и общественного здравоохранения внимательно отслеживают ситуацию в Европе.

Относительно новых данных о случаях заболевания вирусом Западного Нила в Украине нет. Однако в конце 2024 года была информация о том, что в Украине зафиксировали 72 случая лихорадки Западного Нила. Больше всего – в Киеве и области, а также на Полтавщине.

По информации ТСН, в Украине в 2024 году зарегистрировали смертельный случай заболевания вирусом Западного Нила. Болезнь зарегистрировали в Черкасской области у 65-летнего жителя области. Лечили мужчину в одном из медучреждений Киева, там и установили окончательный диагноз. Несмотря на оказание медицинской помощи мужчина в итоге скончался.

Что такое вирус Западного Нила?

Вирус Западного Нила – это флавивирус, который передается человеку через укусы инфицированных комаров, преимущественно вида Culex. Природным резервуаром вируса являются птицы, а комары заражаются, кусая инфицированных пернатых. Человек является случайным хозяином, и от человека к человеку вирус не передается.

Большинство людей, инфицированных вирусом Западного Нила, протекают бессимптомно или имеют легкие симптомы, такие как лихорадка, головная боль, боли в теле, кожная сыпь и увеличение лимфатических узлов.

Однако в менее чем 1% случаев вирус может вызывать тяжелые неврологические заболевания, включая энцефалит (воспаление мозга), менингит (воспаление оболочек мозга и спинного мозга) или острый вялый паралич. Эти тяжелые формы могут привести к длительной инвалидности или даже смерти, особенно у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Есть ли вакцина от вируса Западного Нила?

На данный момент специфической вакцины для человека от вируса Западного Нила не существует. Исследования по разработке вакцины ведутся, но пока нет одобренного препарата для широкого использования. Лечение тяжелых форм заболевания симптоматическое и поддерживающее, направленное на облегчение симптомов и поддержание жизненно важных функций организма.

Для лошадей, которые также могут заболеть тяжелыми формами вируса Западного Нила, существуют вакцины, но они не предназначены для человека.

Что предшествовало

Распространение вируса Западного Нила в Европе связывают с несколькими факторами. Изменение климата приводит к более теплым зимам и влажному лету, создавая идеальные условия для размножения комаров. Увеличение миграции птиц, переносящих вирус, также способствует его распространению на новые территории. Кроме того, рост урбанизации и близость населенных пунктов к природным очагам инфекции увеличивают риск заражения людей.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний регулярно публикует обновления о ситуации с вирусом Западного Нила, и последние отчеты указывают на значительное увеличение числа случаев по сравнению с предыдущими годами.

Напомним, в Китае обнаружили два совершенно новых вируса у летучих мышей, которые могут передаться людям. Речь идет об инфекциях, которые могут вызвать тяжелое воспаление мозга и респираторные заболевания. По словам ученых, новые вирусы тесно связаны с вирусами Нипах и Хендра, оба из которых смертельны для человека.

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