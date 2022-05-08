По рукам человека можно 'прочитать' симптомы болезней легких: как распознать опасный диагноз

Заболевания легких чаще всего сопровождаются традиционными респираторными симптомами: кашлем, одышкой или болью в груди. Однако болезни, связанные с дыхательной системой, влияют и на другие части тела.

В частности, одним из маркеров могут быть руки человека. Как пишет издание "Best Life", они способны пролить свет на состояние здоровья.

Такое происходит, когда кончик пальца опухает из-за избытка тканей под ногтевой пластиной. И это, по данным врачей больницы Mount Sinai, может указывать на развитие рака легких. Кроме того, причиной появления такого симптома могут быть хронические инфекции легких и интерстициальное заболевание легких.

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В редких случаях утолщение концевых фаланг свидетельствует о заболеваниях, не связанных с легкими. К примеру, инфекционном эндокардите, заболевании печени или гиперактивности щитовидной железы.

При повышении артериального давления в легочных артериях возникает легочная гипертензия. А у некоторых пациентов одновременно с этим развивается сердечная недостаточность, так как правый желудочек сердца ослабевает под нагрузкой повышенного кровяного давления.

Для выявления диагноза врачи из клиники Кливленда ищут у пациентов голубоватый оттенок в ногтевых ложах. Изменение цвета может происходить в результате снижения содержания кислорода в крови по мере ухудшения легочной гипертензии.

Хроническая обструктивная болезнь легких может сопровождаться рядом симптомов, включая кашель, одышку, свистящее дыхание, усталость и давление в груди. Но эксперты говорят, что есть еще один признак, который можно заметить по своим рукам: снижение силы захвата.

Согласно исследованию 2021 года, опубликованному в журнале BMC Pulmonary Medicine, примерно у 72% пациентов с ХОБЛ развился этот симптом. А по мере ухудшения течения болезни такие люди значительно чаще обращаются в отделения неотложной помощи.

Люди с РА часто испытывают скованность, боль и отек пальцев. Эксперты считают, что развивающийся ревматоидный артрит может подвергнуть человека повышенному риску определенных проблем с легкими.

По данным клиники Майо, список болезней, связанных с ревматоидным артритом, включает интерстициальное заболевание легких, узелки в легких, плеврит и обструкцию мелких дыхательных путей.

"Немедленно обратитесь к врачу, если у вас ревматоидный артрит и возникают какие-либо необъяснимые проблемы с дыханием", — советуют эксперты клиники.

Саркоидоз – системное заболевание легких, характеризующееся образованием гранулем в ткани легких, сопровождается кашлем, болью в грудной клетке, слабостью, повышением температуры. Наиболее частыми признаками этого состояния являются сухой кашель, одышка и усталость.

Однако симптомы саркоидоза распространяются за пределы легких и на другие части тела. У пациентов часто возникают кисты на руках и ногах.

Поговорите со своим врачом, если заметите те или иные тревожные симптомы.

Как сообщал OBOZREVATEL, просмотр телевизора в течение четырех и более часов в день может на 35% повысить риск образования тромбов и тромбоэмболии. Чтобы избежать развития заболевания, нужно регулярно делать перерывы и двигаться.