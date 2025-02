Побочное свойство: опасный эффект от употребления алкоголя

Регулярное и чрезмерное употребление алкогольных напитков может серьезно повлиять не только на печень, но и на ваши почки. Это привычка, которая наносит длительный вред, поскольку именно почки отвечают за важные функции в теле, такие как фильтрация отходов и баланс воды в организме.

Чтобы сохранить здоровье этого парного органа, а также его способность поддерживать баланс минералов и гормонов, вам следует быть ответственными и ограничить потребление алкоголя. Как именно алкоголь влияет на печень и о чем стоит помнить, рассказали в Eat This, Not That.

Употребление пяти или более алкогольных напитков за короткое время может привести к накоплению токсинов в организме, что перегружает ваши почки. Это может вызвать острое поражение и повысить риск развития хронической болезни почек.

Кроме того, алкоголь может вызывать обезвоживание, что повышает риск возникновения проблем с почками. Хотя прямых доказательств этого сегодня недостаточно, однако это важно учитывать, особенно для тех, кто часто употребляет алкоголь, ведь обезвоживание может привести к боли в почках и образованию камней.

Также, хроническое употребление алкоголя может нарушить кровообращение, что негативно влияет на функционирование почек. Поэтому стоит следить за количеством выпитого, отдавая предпочтение безалкогольным напиткам, чтобы сохранить здоровье органов и способствовать эффективному выведению токсинов из организма.

