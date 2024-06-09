Побочные эффекты кальциевых добавок: что может возникнуть у взрослых старше 50 лет

Когда мы стареем, наш организм претерпевает различные изменения, требующие корректировки нашего рациона и планов приема добавок. Одним из заметных изменений является изменение потребностей кальция с возрастом. По словам Eatthis, он играет немаловажную роль в поддержании здоровья костей, сердца, контроля веса и общего самочувствия.

Ограничение всасывания кальция

Важно отметить, что высокие дозы кальция, принятые одномоментно, могут не полностью усваиваться организмом. Чтобы обеспечить максимальное всасывание, рекомендуется не превышать 500 мг в один прием. Если нужно принимать более 500 мг/сутки, рекомендуется разделить дозу на несколько приемов в течение дня.

Нарушение всасывания железа

Одновременный прием кальция и железа может препятствовать способности организма эффективно усваивать их. Поэтому лучше принимать эти добавки в разное время суток, чтобы обеспечить оптимальное усвоение обоих минералов.

Потенциал для укрепления костей

Кальций сохраняется в наших костях, играя жизненно важную роль в поддержании их крепости. Недостаточное потребление может привести к ослаблению костей. Однако доказано, что добавки кальция потенциально уменьшают потерю костной массы на 0,5-1,2% и снижают риск переломов по меньшей мере на 10% у пожилых людей.

Возможность запоров

Некоторые добавки кальция, особенно в форме карбоната, могут способствовать побочным эффектам со стороны желудочно-кишечного тракта. Это может быть особенно проблематично для пожилых людей, которые уже могут страдать от хронических запоров. Альтернативой может являться выбор в пользу добавок с цитратом кальция, поскольку они могут лучше переноситься.

Повышенный риск образования камней в почках

Лицам, у которых в анамнезе есть камни в почках, рекомендуется соблюдать осторожность при потреблении кальциевых добавок. Прием высоких доз дополнительного кальция, особенно натощак, может повысить риск их образования. Люди, склонные к камнеобразованию в почках, должны принимать добавки кальция во время еды.

Потенциальный повышенный риск сердечного приступа

Удивительно, но хотя диета, богатая кальцием, защищает от сердечных приступов, длительное употребление добавок может увеличить риск. Исследование, опубликованное в журнале Американской ассоциации сердца, указывает на связь между употреблением кальция и повышенным риском сердечных приступов. Если у вас есть эти проблемы, рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать принимать добавки этого минерала.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты богаты кальцием и витамином D.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.